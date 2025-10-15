Zachraňujú tisícky bytostí, ktoré by inak skončili pod kolesami. Hrdinovia našej prírody fungujú už 27 rokov
Zachraňujú to najcennejšie, čo máme - našu zem.
Občianske združenie Pre Prírodu vzniklo v symbolický dátum - na Deň Zeme. Písal sa 22. apríl 1998, keď skupina nadšencov zrealizovala svoj veľký sen. Spojením dobrovoľníkov, odborníkov a verejnosti vytvára silné ochranárske hnutie, ktoré zachraňuje žaby, udržiava chránené územia, vzdeláva mladých a buduje náučné chodníky. Spoločne chránia prírodné hodnoty Bielych Karpát a stredného Považia. Ich príbeh je dôkazom, že zanietenosť a spolupráca dokážu meniť svet k lepšiemu.
To, čo robia, má zmysel
„Medzi hlavné aktivity nášho združenia patrí najmä organizácia dobrovoľníckych víkendoviek a táborov, prírodovedných exkurzii, ochranárskeho splavu Váhu či záchranného prenosu obojživelníkov," predstavujú sa na svojom webe.
Tiež kosia, odstraňujú náletové a nepôvodné dreviny, každoročne udržiavajú množstvo chránených území a genofondových plôch. To však zďaleka nie je všetko. Zachraňujú ohrozené druhy rastlín a živočíchov. „Každoročne v rámci akcie Žabie Taxi zachránime tisícky žiab počas ich jarnej migrácie cez frekventované úseky ciest," vysvetľujú. „Pripravujeme exkurzie pre verejnosť s odborným výkladom a doposiaľ realizované besedy a prednášky na školách a obciach možno rátať na desiatky."
OZ Pre Prírodu kladie dôraz aj na environmentálnu výchovu. Pripravujú exkurzie s odborným výkladom, prednášky na školách a besedy v obciach. Vybudovali náučné chodníky Okolo Vršatca a Beckovských skalíc, ako aj informačné tabule vo viacerých chránených lokalitách.
Ich činnosť presahuje rámec ochrany prírody – aktívne sa zapájajú do tvorby strategických dokumentov, ako je Územný plán mesta Trenčín či Generel zelene. Spolupracujú s obcami, mikroregiónmi, Štátnou ochranou prírody SR a ďalšími mimovládnymi organizáciami.
Zvláštnu pozornosť venujú práci s mládežou. Stredoškoláci a vysokoškoláci sa pravidelne zúčastňujú letných pracovných táborov a víkendových brigád. Počet týchto podujatí už presiahol stovku – a každé z nich zanechalo stopu v krajine aj v srdciach účastníkov.