Keď stretol jednu ženu, nezadržal slzy. Princ William ukázal, prečo je dôležité, aby aj muži plakali
Začnite o veciach hovoriť - a máte nádej.
Bola to kráľovská tradícia, ktorú dôsledne dodržiavali celé desaťročia. Nielenže chlapi neplačú, ale plakať nemal nikto. Členovia kráľovskej rodiny si mali vždy zachovať kamenný výraz tváre a vyhýbať sa akýmkoľvek verejným prejavom emócií, no pre princa Williama tento vzorec už dávno neplatí. Pri nedávnom stretnutí budúci kráľ neskrýval slzy a ukázal, aká dôležitá je zraniteľnosť.
Hovorme o tom
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa William stretol so smútiacou matkou, vdovou, ktorej manžel spáchal samovraždu len päť dní po nečakanej smrti ich jednoročného syna. V hlboko dojemnom rozhovore sa princovi zlomil hlas, keď mu Rhian Manningsová povedala, ako si zúfalo želala, aby jej zosnulý manžel Paul hovoril o svojich pocitoch.
„Len by som si ho chcela sadnúť a povedať: ‚Prečo si ku mne neprišiel?‘ Prišiel o toľko radosti a my by sme boli v poriadku. A myslím, že to je to najťažšie – boli by sme v poriadku,“ povedala Rhian, pričom William neudržal slzy a držal jej ruku, keď sa snažil nájsť správne slová. „Je mi to ľúto. Je ťažké klásť otázky...“ vravel princ. Práve žena oproti ho začala utešovať. „To je v poriadku, máte predsa deti,“ uviedla s pochopením vdova, ktorá vedela, že William s ňou vie súcitiť, pretože sám prežil veľkú stratu, keď náhle prišiel o mamu. Obaja sa zhodli, že život sa dokáže zo dňa na deň radikálne zmeniť a podobné situácie sa môžu stať každému.
„Keď o veciach hovoríte, máte nádej a môžete pokračovať,“ vysvetlila Manningsová, ktorá vyzýva ľudí, aby hovorili o svojich ťažkostiach a poprosili o pomoc. „Najlepší spôsob, ako predísť samovražde, je hovoriť o tom. Hovorte o tom skoro, hovorte o tom s milovanými, s tými, ktorým dôverujete, s priateľmi,“ dodal princ William, ktorý v rozhovore neskrýval emócie.
Plakal aj kráľ
Táto ľudská stránka kráľovskej rodiny nie je úplnou novinkou. Princezná Diana, často nazývaná „princeznou ľudu“, bola milovaná pre svoju schopnosť empaticky sa spojiť s ľuďmi. Keď navštevovala hospice a iné miesta, dojali ju príbehy rodín a pred novinármi nezadržala slzy. Princezná Diana však nebola jediná z kráľovskej rodiny, ktorý ukázala svoju empatickú tvár.