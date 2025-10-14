Keď stretol jednu ženu, nezadržal slzy. Princ William ukázal, prečo je dôležité, aby aj muži plakali - Dobré noviny
Keď stretol jednu ženu, nezadržal slzy. Princ William ukázal, prečo je dôležité, aby aj muži plakali
Keď stretol jednu ženu, nezadržal slzy. Princ William ukázal, prečo je dôležité, aby aj muži plakali

Princ z Walesu s vdovou Rhian Manningsovou.
Princ z Walesu s vdovou Rhian Manningsovou. — Foto: Reprofoto YouTube - The Prince and Princess of Wales

Začnite o veciach hovoriť - a máte nádej.

Bola to kráľovská tradícia, ktorú dôsledne dodržiavali celé desaťročia. Nielenže chlapi neplačú, ale plakať nemal nikto. Členovia kráľovskej rodiny si mali vždy zachovať kamenný výraz tváre a vyhýbať sa akýmkoľvek verejným prejavom emócií, no pre princa Williama tento vzorec už dávno neplatí. Pri nedávnom stretnutí budúci kráľ neskrýval slzy a ukázal, aká dôležitá je zraniteľnosť.

Hovorme o tom

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa William stretol so smútiacou matkou, vdovou, ktorej manžel spáchal samovraždu len päť dní po nečakanej smrti ich jednoročného syna. V hlboko dojemnom rozhovore sa princovi zlomil hlas, keď mu Rhian Manningsová povedala, ako si zúfalo želala, aby jej zosnulý manžel Paul hovoril o svojich pocitoch.

Princ William a herec Eugen Levy.
Prečítajte si tiež: Princ William si nad pivom vylial srdce: Mám za sebou najťažšie roky. Život nás všetkých skúša

„Len by som si ho chcela sadnúť a povedať: ‚Prečo si ku mne neprišiel?‘ Prišiel o toľko radosti a my by sme boli v poriadku. A myslím, že to je to najťažšie – boli by sme v poriadku,“ povedala Rhian, pričom William neudržal slzy a držal jej ruku, keď sa snažil nájsť správne slová. „Je mi to ľúto. Je ťažké klásť otázky...“ vravel princ. Práve žena oproti ho začala utešovať. „To je v poriadku, máte predsa deti,“ uviedla s pochopením vdova, ktorá vedela, že William s ňou vie súcitiť, pretože sám prežil veľkú stratu, keď náhle prišiel o mamu. Obaja sa zhodli, že život sa dokáže zo dňa na deň radikálne zmeniť a podobné situácie sa môžu stať každému.

„Keď o veciach hovoríte, máte nádej a môžete pokračovať,“ vysvetlila Manningsová, ktorá vyzýva ľudí, aby hovorili o svojich ťažkostiach a poprosili o pomoc. „Najlepší spôsob, ako predísť samovražde, je hovoriť o tom. Hovorte o tom skoro, hovorte o tom s milovanými, s tými, ktorým dôverujete, s priateľmi,“ dodal princ William, ktorý v rozhovore neskrýval emócie.

Plakal aj kráľ

Táto ľudská stránka kráľovskej rodiny nie je úplnou novinkou. Princezná Diana, často nazývaná „princeznou ľudu“, bola milovaná pre svoju schopnosť empaticky sa spojiť s ľuďmi. Keď navštevovala hospice a iné miesta, dojali ju príbehy rodín a pred novinármi nezadržala slzy. Princezná Diana však nebola jediná z kráľovskej rodiny, ktorý ukázala svoju empatickú tvár.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

