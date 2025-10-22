Ochraňujú poklady regiónu a starajú sa o prírodu. Dobrovoľníkom na Strednom Považí ide hlavne o jedno
Záchrana ruín, výstavba schodov a lavičiek či kosenie trávnatých plôch. Toto všetko sa skrýva pod skromným označením občianskeho združenia.
Ochraňujú najväčšie poklady regiónu, pomáhajú pri záchrane jeho histórie a starajú sa aj o to, aby bolo v prírode bezpečno – a ľudia si to náležite vážia. Za skromným označením Občianske združenie (OZ) Historický klub Krásin, ktoré pôsobí v obci Dolná Súča na Strednom Považí, sa skrýva viacero aktivít. Dobrovoľníkom ide hlavne o odkaz, ktorý po sebe zanechajú.
Chcú zachrániť hrad
Občianske združenie sa venuje histórii regiónu, jeho osvete a školeniu mládeže. Obec Dolná Súča na svojej stránke uvádza, že Historický klub Krásin by momentálne rád podnikol kroky smerujúce k záchrane ruín hradu Súča. Ten by si – vzhľadom na jeho niekdajší strategický význam v regióne – zaslúžil odborný archeologický výskum. „O jeho zrealizovanie sa perspektívne budeme snažiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy," uvádza web.
Kým sa tak však stane, členovia klubu nezaháľajú. V rámci svojich aktivít sa snažia udržiavať miestne chodníky, opravovať cesty či stavať schody a lavičky. Vážia si životné prostredie a pomaly, ale isto sa stávajú inšpiráciou pre ďalšie združenia i jednotlivcov, ktorým leží na srdci história regiónu a kultúra prostredia.
Viditeľné výsledky
Starosta obce Dolná Súča Matús Bulejko pre Dobré noviny prezradil, že klubu ju vďačný za dlhodobú a vynikajúcu spoluprácu. Klub označil za významného partnera v rozvoji a zveľaďovaní regiónu.