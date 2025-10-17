Veľká MAPA vianočných trhov na Slovensku: Poznačte si dátumy, kedy sa vo vašom meste opäť rozvonia punč
Advent je za rohom.
Ulice rozžiaria svetielka, okolie rozvonia varené vínko a punč a z reproduktorov sa ozvú známe koledy. Aj keď je ešte len jeseň, mnohí už myslia na to, kedy sa začne to najkrajšie obdobie roka. Sviatočná nálada klope na dvere a nám zostáva jediné – poznačiť si dátumy, kedy odštartujú vianočné trhy v našich mestách.
Ako informoval portál Startitup.sk, väčšina z nich už termíny oznámila, výnimkou zatiaľ zostáva len Banská Bystrica, ktorá ich ešte neupresnila.
Najskoršie v Žiline, najdlhšie v Bratislave
Ak sa neviete dočkať punču a vianočného stromčeka, zamierte do Žiliny – tam sa vianočné trhy začnú ako prvé, už 24. novembra. Naopak, najdlhšie si sviatočnú atmosféru užijú obyvatelia Bratislavy, kde sa budú trhy konať od 27. novembra 2025 až do 6. januára 2026.
V hlavnom meste nebude chýbať ani bohatý kultúrny program – koncerty, divadelné predstavenia či rodinné podujatia. Na Hviezdoslavovom námestí sa opäť objaví vianočná šmykľavka, kolotoč, labyrint a ďalšie atrakcie, ktoré patria k sviatočnej tradícii.