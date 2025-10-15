Má len 29 rokov a opäť bojuje o život. Dominika verí, že vďaka liečbe získa ďalšie dni s milovaným synom - Dobré noviny
Má len 29 rokov a opäť bojuje o život. Dominika verí, že vďaka liečbe získa ďalšie dni s milovaným synom
— Foto: Donio.sk / Pomôžme onkologicky chorej mladej mamičke Dominike

Život ju skúša od šestnástich.

Má len 29 rokov, no bojuje s chorobou, ktorá by zlomila aj silnejších. Dnes je však Dominika predovšetkým mamou malého chlapčeka, ktorý je pre ňu najväčšou motiváciou nevzdať sa. Jej najbližší veria, že vďaka špeciálnej liečbe svoj boj zvládne, no bez podpory dobrých ľudí si ju nemôžu dovoliť.

Po rokoch bolesti sa stala mamou

„V 16 rokoch jej diagnostikovali rakovinu vaječníka. Nasledovala operácia, chemoterapia a dlhé, ťažké obdobie. Neskôr si prešla aj dvomi potratmi,“ zaspomínala si pre portál Donio Dominikina mama Gabriela. Napriek všetkému, čím si prešla, sa jej dcéra nikdy nevzdala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/gabi.lacikova/posts/pfbid02AgSXr3LqPF45jHbN728mbqNh9gDPZnTZEv2qYJcgcAGd5LQ9EhtzivDzpNCa6xbPl

Po rokoch, keď si myslela, že má to najťažšie za sebou, sa jej konečne splnil sen – stala sa mamou zdravého chlapčeka. Jej synček sa stal jej najväčšou motiváciou a dôvodom, prečo každé ráno vstáva s úsmevom.

Ďalšia rana

Lenže radosť netrvala dlho. Po pôrode prišla ďalšia rana v podobe rakoviny štítnej žľazy. Dominika absolvovala ďalšie operácie a ožarovanie, no choroba sa, žiaľ, rozšírila do pľúc. Lekári už štandardnú liečbu poskytnúť nevedia a jedinou možnosťou zostáva alternatívna liečba, ktorá je však finančne veľmi náročná.

