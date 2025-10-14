20 rokov sa snažila otehotnieť a nešlo to. Jennifer Aniston vysvetlila, prečo si nikdy neadoptovala dieťa
Chráň boh, keď je žena úspešná a nemá deti, vraví herečka.
Otázky o materstve dostáva takmer v každom rozhovore a médiá ju v minulosti často označovali za sebeckú. A to len preto, že sa nestala matkou. Hollywoodska herečka Jennifer Aniston teraz v rozhovore pre magazín Harper’s Bazaar otvorene prehovorila o boji s neplodnosťou a vysvetlila aj to, prečo sa nikdy neodhodlala k adopcii.
Skúšala všetko
„Ľudia si myslia, že vedia, prečo som nemala deti, ale nevedeli, aký je môj príbeh, ani čím som si prešla počas posledných 20 rokov, keď som sa snažila mať rodinu. Nemala som potrebu o tom hovoriť, lebo niektoré veci jednoducho patria do súkromia. Moje zdravotné problémy nie sú verejnou témou, nie sú ničím, čo by som chcela zdieľať s celým svetom,“ uviedla herečka, ktorá čelila častému tlaku, pretože počas svojich dvoch manželstiev s bývalými partnermi nemala deti.
„Príde chvíľa, keď sa to už nedalo ignorovať – reči o tom, že nebudem mať dieťa, nebudem mať rodinu, pretože som sebecká a vorkoholička. Ovplyvňuje ma to, som len človek. Všetci sme ľudia. A práve vtedy som si povedala: Dočerta, dosť!“ prezradila Jennifer. Už v minulosti v rozhovore pre magazín Allure vysvetlila, že kvôli vytúženému bábätku skúšala urobiť všetko. „Podstupovala som umelé oplodnenie, pila čínske bylinné čaje. Skúšala som všetko,“ popísala náročné obdobie, ktoré zažívala počas piatich rokoch manželstva s Bradom Pittom.
Nechcela adoptovať
Keď v roku 2005 oznámili rozvod, bulvárne média špekulovali o tom, že Aniston si namiesto rodiny zvolila kariéru. Toto rozhodnutie malo údajne viesť k rozpadu manželstva. „Boli to absolútne klamstvá. Tvrdenie, že som sebecká a ide mi len o kariéru... Chráň boh, keď je žena úspešná a nemá deti. A že ma manžel opustil, pretože som mu nedala deti...“ krútila hlavou nad klebetami, ktoré podľa nej neboli založené ani na štipke pravdy.
V podcaste Armchair Expert teraz otvorene prehovorila, prečo problémy s neplodnosťou nikdy nechcela riešiť adopciou.