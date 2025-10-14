20 rokov sa snažila otehotnieť a nešlo to. Jennifer Aniston vysvetlila, prečo si nikdy neadoptovala dieťa - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
20 rokov sa snažila otehotnieť a nešlo to. Jennifer Aniston vysvetlila, prečo si nikdy neadoptovala dieťa
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

V posteli spala s rysom a žila s diviakom. Simonu ľudia považovali za čarodejku, život však zasvätila inému

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok

Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

SLEDUJE NÁS 207 232 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

20 rokov sa snažila otehotnieť a nešlo to. Jennifer Aniston vysvetlila, prečo si nikdy neadoptovala dieťa

Jennifer Aniston, Courteney Cox a jej dcéra.
Jennifer Aniston, Courteney Cox a jej dcéra. — Foto: Instagram - @courteneycoxofficial; Reprofoto YouTube - Vanity Fair

Chráň boh, keď je žena úspešná a nemá deti, vraví herečka.

Otázky o materstve dostáva takmer v každom rozhovore a médiá ju v minulosti často označovali za sebeckú. A to len preto, že sa nestala matkou. Hollywoodska herečka Jennifer Aniston teraz v rozhovore pre magazín Harper’s Bazaar otvorene prehovorila o boji s neplodnosťou a vysvetlila aj to, prečo sa nikdy neodhodlala k adopcii.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Skúšala všetko

„Ľudia si myslia, že vedia, prečo som nemala deti, ale nevedeli, aký je môj príbeh, ani čím som si prešla počas posledných 20 rokov, keď som sa snažila mať rodinu. Nemala som potrebu o tom hovoriť, lebo niektoré veci jednoducho patria do súkromia. Moje zdravotné problémy nie sú verejnou témou, nie sú ničím, čo by som chcela zdieľať s celým svetom,“ uviedla herečka, ktorá čelila častému tlaku, pretože počas svojich dvoch manželstiev s bývalými partnermi nemala deti.

Jennifer Aniston.
Prečítajte si tiež: Má 55 a nikdy sa necítila silnejšia. Jennifer Aniston prezradila svoje tipy pre zdravý a spokojný život

„Príde chvíľa, keď sa to už nedalo ignorovať – reči o tom, že nebudem mať dieťa, nebudem mať rodinu, pretože som sebecká a vorkoholička. Ovplyvňuje ma to, som len človek. Všetci sme ľudia. A práve vtedy som si povedala: Dočerta, dosť!“ prezradila Jennifer. Už v minulosti v rozhovore pre magazín Allure vysvetlila, že kvôli vytúženému bábätku skúšala urobiť všetko. „Podstupovala som umelé oplodnenie, pila čínske bylinné čaje. Skúšala som všetko,“ popísala náročné obdobie, ktoré zažívala počas piatich rokoch manželstva s Bradom Pittom.

Nechcela adoptovať

Keď v roku 2005 oznámili rozvod, bulvárne média špekulovali o tom, že Aniston si namiesto rodiny zvolila kariéru. Toto rozhodnutie malo údajne viesť k rozpadu manželstva. „Boli to absolútne klamstvá. Tvrdenie, že som sebecká a ide mi len o kariéru... Chráň boh, keď je žena úspešná a nemá deti. A že ma manžel opustil, pretože som mu nedala deti...“ krútila hlavou nad klebetami, ktoré podľa nej neboli založené ani na štipke pravdy.

V podcaste Armchair Expert teraz otvorene prehovorila, prečo problémy s neplodnosťou nikdy nechcela riešiť adopciou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.