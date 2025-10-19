Jeho šťastie sa rozplynulo, keď otec tragicky zahynul. Chlapec si z hudby postavil most za milovanou osobou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jeho šťastie sa rozplynulo, keď otec tragicky zahynul. Chlapec si z hudby postavil most za milovanou osobou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Jozef Vajda v mladosti a v súčasnosti.

Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

SLEDUJE NÁS 207 206 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jeho šťastie sa rozplynulo, keď otec tragicky zahynul. Chlapec si z hudby postavil most za milovanou osobou

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/M.Č., Freepik/freepik

Vďaka svojej životnej vášni má pocit, že je otec stále pri ňom.

Chlapec z fotografie pochádza z muzikantskej rodiny a na svet sa začal pýtať práve vo chvíli, keď jeho rodičia hudobne sprevádzali jednu svadbu. Odmalička ho viedli k hudbe, on sám časom zistil, že pri hre na klavír nepotrebuje používať noty, pretože ich počuje ušami a so sestrou prežil mimoriadne šťastné detstvo.

To sa však rozplynulo, keď jeho otec tragicky zahynul. Chlapec z fotografie mal v tom čase len šesť rokov a dodnes si pamätá, ako mu zdrvená mama po príchode domov oznámila, že otec je v nemocnici. Nedokázala totiž deťom vysvetliť, že sa udusil pri požiari na trajektovej lodi, ktorou spolu cestovali.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/M.Č.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…