Jeho šťastie sa rozplynulo, keď otec tragicky zahynul. Chlapec si z hudby postavil most za milovanou osobou
Vďaka svojej životnej vášni má pocit, že je otec stále pri ňom.
Chlapec z fotografie pochádza z muzikantskej rodiny a na svet sa začal pýtať práve vo chvíli, keď jeho rodičia hudobne sprevádzali jednu svadbu. Odmalička ho viedli k hudbe, on sám časom zistil, že pri hre na klavír nepotrebuje používať noty, pretože ich počuje ušami a so sestrou prežil mimoriadne šťastné detstvo.
To sa však rozplynulo, keď jeho otec tragicky zahynul. Chlapec z fotografie mal v tom čase len šesť rokov a dodnes si pamätá, ako mu zdrvená mama po príchode domov oznámila, že otec je v nemocnici. Nedokázala totiž deťom vysvetliť, že sa udusil pri požiari na trajektovej lodi, ktorou spolu cestovali.