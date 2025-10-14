Vymyslel projekt, ktorý má zachraňovať životy. Iba 17-ročný Martin uspel medzi svetovou špičkou - Dobré noviny
Vymyslel projekt, ktorý má zachraňovať životy. Iba 17-ročný Martin uspel medzi svetovou špičkou
Vymyslel projekt, ktorý má zachraňovať životy. Iba 17-ročný Martin uspel medzi svetovou špičkou

17-ročný Martin Pistovčák má už zlatú aj striebornú medailu z medzinárodných olympiád v chémii.
17-ročný Martin Pistovčák má už zlatú aj striebornú medailu z medzinárodných olympiád v chémii. — Foto: Facebook PChS (Prievidza Chemical Society)

Boduje na medzinárodných olympiádach a chce si založiť startup, ktorý má predpovedať lavínové nebezpečenstvo. 

Gymnázium na Grosslingovej ulici v Bratislave sa môže pýšiť špičkovým študentom, ktorý sa zaradil k najlepším chemikom na svete. Sedemnásťročný Martin Pistovčák v Rijáde a v Dubaji získal zlatú a striebornú medailu na medzinárodnej olympiáde, kde o prvenstvo bojujú špičky vo svojich odboroch. O jeho úspechu informoval portál tvnoviny.sk.

Učiteľ mu ukázal čaro chémie

Medzinárodná chemická olympiáda je veľmi náročná a presahuje stredoškolské učivo – niektoré zadania sú dokonca nad úrovňou vysokej školy. Na súťaži spolu súperili študenti z 90 krajín sveta. V rozhovore, ktorý s ním robila Zlatica Švajdová Puškárová, Martin prezradil, že ho to vždy ťahalo k matematike, ale napokon si vybral niečo iné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1045515897696612&set=pcb.1045516451029890

Keď ho začal učiť profesor chémie, ktorý ho oslovil a motivoval, zmenil smerovanie. Mladý chemik navyše priznal, že aj jeho stará mama bola chemička. Profesor chémie Tomáš Jajcaj v reakcii na úspechy Martina vyjadril hrdosť a nadšenie z toho, že takýmto nadaným študentom neprekáža, keď sú do večera v škole.

Už nemusí ísť na vysokú

Keď pozerám tie zadania úloh, tak niekedy si hovorím, že toto sme sa neučili ani na vysokej škole, čiže keď sa dostane na tú medzinárodnú úroveň, tak to už by som povedal, že je naša slovenská chemická špička. Že už ani nemusí ísť študovať na slovenskú vysokú školu,“ zhodnotil učiteľ.

9-ročný Aiden Wilkins si ide za svojím životným snom.
Prečítajte si tiež: Malý génius vymenil rozprávky za štúdium mozgu. Deväťročný chlapec má jednu ambicióznu túžbu

Z úspechu svojho vnuka mala radosť aj jeho stará mama. „Hneď mi na to volala a gratulovala. Isto mi niečo dobré napiekla,“ vraví s úsmevom študent, ktorý chce skúsenosti odovzdávať ďalej – aby mali aj ďalší študenti rovnakú šancu ako oni.

