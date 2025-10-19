FOTO: Myslia si, že je to výtvor umelej inteligencie. Šťastná mamička porodila takmer šesťkilové bábätko
Ľudia si mysleli, že ide o umelú inteligenciu.
Keď prišiel na svet, svojou veľkosťou prekvapil nielen mamičku, ale aj skúsený nemocničný personál. Malý Cassian vážil po narodení neuveriteľného 5,8 kilogramu – takmer dvojnásobok bežnej pôrodnej váhy novorodenca. Jeho mama, Shelby Martinová z USA, sa vďaka nemu stala senzáciou na sociálnych sieťach.
Najväčšie bábätko za tri roky
Ako informuje TN.cz s odvolaním na denník The Sun, nemocnica potvrdila, že ide o najväčšie dieťa, ktoré sa tam narodilo za posledné tri roky. Mladá mamička zverejnila na sociálnych sieťach sériu fotografií. Najskôr s tehotenským bruškom, neskôr už so synčekom v náručí.
Zábery si rýchlo získali obrovskú pozornosť. Mnohí ľudia totiž neverili, že bábätko môže byť také veľké, a tvrdili, že snímky museli byť vytvorené pomocou umelej inteligencie.
„Nie, nie je to AI,“ odkazuje mama
Aby pochybnosti rozptýlila, Shelby pridala aj autentické video priamo z pôrodnice.