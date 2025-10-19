Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept
Doprajte si čas, nejde to len tak, radí ostatným známa moderátorka.
Keď sa moderátorka Iveta Malachovská po letnej pauze prvý raz objavila na televíznych obrazovkách, mnohí žasli. Do práce sa vrátila sebavedomá, plná energie a s úsmevom na tvári, no pozornosti divákov neunikla ani ďalšia vec. „Ivetke to veľmi pristane, mohla by nám porozprávať, ako sa jej podarilo tak perfektne schudnúť,“ ozývalo sa v komentároch pod fotografiou z Dámskeho klubu a odpoveď obľúbenej moderátorky na seba nenechala dlho čakať.
Pracovala so svojím egom
Iveta Malachovská v lete oslávila krásne životné jubileum. Na verejnosti priam žiari a to nielen vďaka vyberanému štýlu obliekania, ale predovšetkým preto, aká pozitívna energia z nej vyžaruje. Úprimne však priznáva, že má na tom veľkú zásluhu aj jej cesta za lepšou kondíciou.
„V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať, že mnohé oceňujete, že som na sebe zamakala. Pýtali ste sa, ako na to. Musím otvorene povedať, že som trošičku pracovala so svojím egoizmom a vedomím, lebo sme sa s manželom vo februári rozhodli, že ideme spoločne chudnúť a makať,“ vysvetlila obľúbená moderátorka pre STVR.
Tri hlavné zásady
Pre tento krok sa rozhodla najmä preto, aby nabrala na sile. Ako sama priznáva, s pribúdajúcim vekom človeku energia ubúda, a práve preto si povedala, že nebude čakať a situáciu vezme do vlastných rúk, čo sa napokon aj vyplatilo. Na svojej ceste od začiatku dodržiavala tri hlavné základné zásady.