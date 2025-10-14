Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti
Okrem umiestnenia vozňa hrá úlohu aj konkrétne sedadlo.
„Bol to náraz, ako keby vybuchla bomba,“ hovorili cestujúci po hrozivej zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou. Podľa najnovších informácii je po nehode sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Lekári hovoria o veľkom šťastí – napriek rozsahu nehody si zatiaľ nevyžiadala žiadnu obeť. Práve takéto udalosti v nás vždy otvoria rovnakú otázku: dalo sa tomu zabrániť? A ak nie samotnej nehode, dá sa aspoň zvýšiť šanca na prežitie?
Podľa odborníkov na železničnú bezpečnosť nie je jedno, kde vo vlaku sedíte. Rovnako ako v lietadle, aj vo vlaku existujú miesta, ktoré vám v prípade zrážky alebo vykoľajenia môžu zachrániť život.
Ktorý vagón?
„Svojej manželke vždy radím, aby si išla sadnúť do stredu vlaku,“ vysvetlil pre NBC News odborník na železničnú bezpečnosť a právnik Larry Mann. Podľa viacerých štúdií je najbezpečnejšou časťou vlaku stredná časť súpravy. V čelných zrážkach sú najviac zasiahnuté predné vozne, pri kolíziách zozadu zas tie posledné. Pri vykoľajení sa podľa štatistík ako prvé prevracajú vozne na začiatku vlaku.
„V prípade vážnej nehody majú najväčšiu šancu prežiť cestujúci v strede vlaku. Nie je to zaručene bezpečné miesto, ale štatisticky najstabilnejšie,“ uviedol Mann.
Ktoré miesto?
Ešte presnejšie odporúčanie ponúkol Ross Capon, prezident americkej Národnej asociácie železničných cestujúcich, ktorý odporúča sedieť „jeden alebo dva vozne za stredom“ pre optimálnu bezpečnosť. Vysvetlil, že okrem umiestnenia vozňa hrá úlohu aj konkrétne sedadlo.