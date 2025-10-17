Ako je to s intimitou po štyridsiatke? Adela otvorila tabu tému a všetkých rozosmiala svojou úprimnosťou
Kríza stredného veku je vraj vekom majstrovstva.
Adela Vinczeová je osobnosťou nielen vďaka svojmu talentu reči, ale tiež vďaka tomu, že dokáže ľudsky a s nadhľadom hovoriť aj o témach, ktoré sú pre mnohých nepríjemné a tabu. V minulosti otvorene hovorila o neplodnosti, skúsenosti s potratom a vo svojej šou Trochu inak s Adelou rozoberala aj krízu stredného veku. Spolu s koučkou Janette Šimkovou v zábavnom aj poučnom rozhovore prezradili, ako efektívne zvládnuť toto obdobie.
Najhoršia je prázdnota
„Kríza stredného veku je vekom majstrovstva,“ hovorí skúsená koučka, ktorá podľa svojich dlhoročných skúseností vie, že kríza prináša so sebou šancu niečo zmeniť. „A naplniť náš jedinečný príbeh,“ uviedla v relácii a dodala, že kríza stredného veku neminie nikoho, no príznaky môžu byť u každého iné.
„Niekto nemusí tie príznaky spozorovať, ako niečo dramatické alebo ako niečo, s čím by si nevedel dať rady. Niekoho ale môžu viac pomordovať,“ vysvetlila expertka. Kríza stredného veku podľa nej začína okolo 45. roku života, končiť môže až okolo šesťdesiatky a prejaviť sa môže v integrite alebo v zúfalstve. „Ak nás tie okolnosti konfrontujú s nejakými náročnými vecami bez prípravy, tak to prirodzene dá zabrať,“ uviedla Janette Šimková, ktorá vysvetlila, že jej klienti počas krízy stredného veku riešia najmä tému vnútornej prázdnoty. „V tom prežívaní majú akýsi pocit márnosti,“ vysvetlila.
Intímny život po štyridsiatke
Počas krízy stredného veku si ľudia vraj oveľa viac uvedomujú svoju smrteľnosť, pretože vedia, že pred nimi už nemusí byť veľa času. „To vytvára úplne iný rešpekt a vyrovnávať sa so všetkými tými zmenami, to dá tomu najviac zabrať. My z hľadiska tej vitality nemáme zásobáreň energie, tá nádrž už nemusí byť úplne plná. A natankovať do nej? Nemusí byť jednoznačné, aké palivo potrebujeme, pretože tie zmeny sú mentálne, emočné, fyzické, sociálne,“ pokračovala expertka a odpovedala aj na odvážnejšiu otázku herca Alexandra Bártu, ktorý sedel medzi hosťami šou. Priamo sa jej opýtal, ako je to sexom po štyridsiatke a odpoveď koučky bola jasná.