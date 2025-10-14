Slovenským medom dobyl svet. Tibor patrí medzi najlepších včelárov, jeho tajomstvo je jednoduché
Zo záľuby sa stala rodinná tradícia.
Keď sa o včely staral ešte jeho starý otec, netušil, že raz bude táto vášeň spájať celé generácie. Dnes vďaka Tiborovi a jeho rodine Košice poznajú aj vo svete – ich medy totiž patria medzi najlepšie na planéte.
Inšpiroval ho dedko
Zakladateľ rodinného včelárstva Tibor Vargapál sa k včelám dostal už ako malý chlapec. „Ako dieťa som veľa času trávil na dedine pri starých rodičoch, ktorí mali na záhrade včely. Pri starom otcovi som sa naučil základy včelárenia a dlhé roky som sa tomu venoval ako svojmu koníčku,“ spomínal pred rokmi pre portál Milujeme východ. Práve vďaka nemu v Tiborovi vyrástla láska k poctivej práci a k prírode.
Keď v roku 2001 stratil prácu, rozhodol sa, že začne včeláriť vo veľkom. „Začínal som s pár včelstvami a za rok a pol som sa dostal na 200. Profesionálne včelárenie je však na 95% iné ako ‚koníčkové‘. Začal som chodievať na rôzne školenia doma i v zahraničí, aby som nabral vedomosti. Dnes je včelárenie mojou prácou, ktorú milujem,“ dodal Tibor, ktorého vytrvalosť sa napokon pretavila do jedného z najúspešnejších včelárstiev na svete.
Včelársky klenot z východu
Rodinná firma pôsobí na východnom Slovensku už takmer štvrťstoročie. Starajú sa o približne 10 miliónov včiel, ktoré majú rozmiestnené v lesoch aj na lúkach. „My už máme 60 medailí z majstrovstiev sveta. V historických tabuľkách sme absolútne prví s obrovským náskokom,“ prezradil pre TV Noviny hrdý včelár, ktorého včelárstvo len nedávno do zbierky pridalo ďalšie zlaté medaily zo svetovej výstavy Apimondia 2025.
V ich ponuke nájdete nielen klasické druhy medov, ale aj špeciality s rôznymi príchuťami – lúčne, pohánkové, čerešňové či malinové. Medzi najvzácnejšie patrí jedľový med, ktorý vyrábajú len raz za niekoľko rokov. Právom ho preto nazývajú „horským klenotom“.
Každý v rodine má svoju úlohu
Tajomstvom úspechu Vargapálovcov je jednoduché.