Zmena času má prekvapivé účinky na náš výkon v posteli. Pozrite si, ako a kedy si prestavíme hodiny
Zmena času má prekvapivé účinky na náš výkon v posteli. Pozrite si, ako a kedy si prestavíme hodiny
Ilustračný obrázok.

Zmena času má prekvapivé účinky na náš výkon v posteli. Pozrite si, ako a kedy si prestavíme hodiny

Jeseň i zmena hodín na zimný čas majú na telo viaceré účinky.
Jeseň i zmena hodín na zimný čas majú na telo viaceré účinky. — Foto: Pixabay: Bellahu123, petraboekhoff

S jeseňou a zmenou času z letného na zimný sa spája vyššie riziko infarktov, ale aj zvýšené libido.

O chvíľu je to tu zas. V noci z 25. októbra na 26. októbra (zo soboty na nedeľu) si posúvame čas z 3:00 SEČ na 2:00 SEČ. Posúvanie času má svoj historický význam - pôvodne slúžil na energetickú úsporu, no v období posledných rokov mnohé krajiny od tohto trendu upustili. Možno si hovoríte, že zmena z letného času na zimný je pre náš organizmus priaznivá - veď si pospíme o hodinu dlhšie. Ako však tento jav spolu s chladným jesenným obdobím skutočne vplývajú na naše telo?

Portál najmama.sk si vzal na paškál 6 prekvapivých účinkov, ktoré spôsobujú jeseň a hodina spánku navyše. Niektoré na telo vplývajú pozitívne, iné negatívne. 

Nezabudnite si v noci z 25. na 26, októbra prehodiť letný čas na zimný.
Nezabudnite si v noci z 25. na 26. októbra prehodiť letný čas na zimný. Foto: Pixabay: annapictures

Vyššie riziko infarktu a mŕtvice

Podľa aktuálnych výskumov môže pokles teploty ovplyvniť výskyt infarktu. Podľa štúdie uverejnenej v Science of the Total Environment už pokles okolitej teploty o 1 °C zvyšuje riziko akútneho infarktu v populácii o 12 %. V štúdii sa tiež píše, že ľudia vo veku nad 65 rokov sú približne o 20 % náchylnejší na riziká spojené s nižšími teplotami ako ľudia narodení v mladších ročníkoch. 

Zvyšuje sa krvný tlak

Jeseň spravidla nebýva priaznivým obdobím pre ľudí s vysokým krvným tlakom – nižšie teploty spôsobujú zúženie ciev, čo vedie k miernemu zvýšeniu krvného tlaku.

Mení sa kvalita spánku

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

