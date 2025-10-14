Zmena času má prekvapivé účinky na náš výkon v posteli. Pozrite si, ako a kedy si prestavíme hodiny
S jeseňou a zmenou času z letného na zimný sa spája vyššie riziko infarktov, ale aj zvýšené libido.
O chvíľu je to tu zas. V noci z 25. októbra na 26. októbra (zo soboty na nedeľu) si posúvame čas z 3:00 SEČ na 2:00 SEČ. Posúvanie času má svoj historický význam - pôvodne slúžil na energetickú úsporu, no v období posledných rokov mnohé krajiny od tohto trendu upustili. Možno si hovoríte, že zmena z letného času na zimný je pre náš organizmus priaznivá - veď si pospíme o hodinu dlhšie. Ako však tento jav spolu s chladným jesenným obdobím skutočne vplývajú na naše telo?
Portál najmama.sk si vzal na paškál 6 prekvapivých účinkov, ktoré spôsobujú jeseň a hodina spánku navyše. Niektoré na telo vplývajú pozitívne, iné negatívne.
Vyššie riziko infarktu a mŕtvice
Podľa aktuálnych výskumov môže pokles teploty ovplyvniť výskyt infarktu. Podľa štúdie uverejnenej v Science of the Total Environment už pokles okolitej teploty o 1 °C zvyšuje riziko akútneho infarktu v populácii o 12 %. V štúdii sa tiež píše, že ľudia vo veku nad 65 rokov sú približne o 20 % náchylnejší na riziká spojené s nižšími teplotami ako ľudia narodení v mladších ročníkoch.
Zvyšuje sa krvný tlak
Jeseň spravidla nebýva priaznivým obdobím pre ľudí s vysokým krvným tlakom – nižšie teploty spôsobujú zúženie ciev, čo vedie k miernemu zvýšeniu krvného tlaku.