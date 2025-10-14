Majú vláčnu kôrku, pretože nezabúda na jednu vec. Domáce rožky foodblogerky Sandry sú lepšie ako z pekárne
Myslíš, že pečenie je zložité? Tieto rožky spravíš ľavou zadnou, tvrdí obľúbená kuchárka.
Foodblogerka Sandra Hricová sa vareniu venuje už od útleho detstva. Výlety do zahraničia si plánuje spolu s návštevami tamojších vychýrených reštaurácií, umelecké diela na tanieroch rada fotí a snímkami, ktoré z toho vzniknú, chce ostatným priblížiť chuť aj vôňu daného momentu. Miluje cestoviny, nedá dopustiť na taliansku kuchyňu a na svete vraj neexistuje jediné jedlo, ktoré by nechcela ochutnať.
Mäkké, voňavé a chrumkavé
„Inšpirujú ma nové chute a nové miesta. Varenie ma natoľko pohltilo, že sa každý deň zobúdzam s myšlienkou, čo si dnes uvarím, a zaspávam s pocitom dobre vykonanej práce, keď si prezerám upravené fotografie jedla. Jednoducho som sa do jedla zamilovala,“ prezradila na svojom blogu s názvom Varíme vášnivá kuchárka, ktorá je vďaka svojim receptom inšpiráciou aj na sociálnych sieťach.
Tvorbu šikovnej Slovenky iba na Instagrame sleduje viac ako 90-tisíc ľudí a jej tipy z kuchyne zvládne vďaka podrobným videoreceptom zreprodukovať takmer každý. Vyskúšať si to môžete napríklad na domácom pečive, ktoré hravo zatieni to kupované.
„Domáce rožky, ktoré zahanbia aj tvoju obľúbenú pekáreň! Myslíš, že pečenie je zložité? Tieto rožky spravíš ľavou zadnou a budú tak mäkké, voňavé a chrumkavé, že na kupované zabudneš navždy,“ napísala Sandra k svojmu receptu na Instagrame.