Majú vláčnu kôrku, pretože nezabúda na jednu vec. Domáce rožky foodblogerky Sandry sú lepšie ako z pekárne
Sandra Hricová a jej domáce rožky.
Sandra Hricová a jej domáce rožky. — Foto: Instagram/varime.blog

Myslíš, že pečenie je zložité? Tieto rožky spravíš ľavou zadnou, tvrdí obľúbená kuchárka.

Foodblogerka Sandra Hricová sa vareniu venuje už od útleho detstva. Výlety do zahraničia si plánuje spolu s návštevami tamojších vychýrených reštaurácií, umelecké diela na tanieroch rada fotí a snímkami, ktoré z toho vzniknú, chce ostatným priblížiť chuť aj vôňu daného momentu. Miluje cestoviny, nedá dopustiť na taliansku kuchyňu a na svete vraj neexistuje jediné jedlo, ktoré by nechcela ochutnať.

Mäkké, voňavé a chrumkavé

„Inšpirujú ma nové chute a nové miesta. Varenie ma natoľko pohltilo, že sa každý deň zobúdzam s myšlienkou, čo si dnes uvarím, a zaspávam s pocitom dobre vykonanej práce, keď si prezerám upravené fotografie jedla. Jednoducho som sa do jedla zamilovala,“ prezradila na svojom blogu s názvom Varíme vášnivá kuchárka, ktorá je vďaka svojim receptom inšpiráciou aj na sociálnych sieťach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sandra Hricová | VARÍME (@varime.blog)

Tvorbu šikovnej Slovenky iba na Instagrame sleduje viac ako 90-tisíc ľudí a jej tipy z kuchyne zvládne vďaka podrobným videoreceptom zreprodukovať takmer každý. Vyskúšať si to môžete napríklad na domácom pečive, ktoré hravo zatieni to kupované.

Porotkyňa zo šou Pečie celé Slovensko ľavou-zadnou upečie lahodné rožky.
Prečítajte si tiež: Keď ich vyberiete z rúry, ihneď urobte jednu vec. Jožka Zaukolcová pozná výborný recept na domáce rožky

„Domáce rožky, ktoré zahanbia aj tvoju obľúbenú pekáreň! Myslíš, že pečenie je zložité? Tieto rožky spravíš ľavou zadnou a budú tak mäkké, voňavé a chrumkavé, že na kupované zabudneš navždy,“ napísala Sandra k svojmu receptu na Instagrame.

Domáce rožky foodblogerky Sandry:

