Jeden deň, dva svety: Zakopané a zábavný park hneď za rohom
Spojenie Zakopaného s Rabkolandom je receptom na kompletný, rodinný výlet.
Predstav si deň, keď ráno chytáš prvé slnečné lúče nad Giewontom a popoludní počuješ výkriky radosti svojich detí, ktoré sa vezú na kolotoči. Znie to ako dokonalý plán? Ukazuje sa, že spojiť majestát Tatier s bezstarostnou zábavou je jednoduchšie, než si myslíš. Stačí krátka, malebná cesta zo Zakopaného do Rabky-Zdrój, kde ťa čaká Rabkoland – miesto stvorené pre rodiny, ktoré od života chcú viac, než len „odškrtávať“ ďalšie body na mape.
Zakopané je ideálny východiskový bod, vďaka čomu môžeš začať deň v horách a popoludní navštíviť moderný zábavný park, ktorý je špeciálne prispôsobený rodinám s deťmi. Táto kombinácia robí výlet jedinečným a nezabudnuteľným.
Ráno v Zakopanom – načerpaj energiu z výhľadov
Skôr, než sa ponoríš do víru zábavy, oplatí sa nasať trochu tatranskej mágie. Namiesto toho, aby si sa hneď ponáhľal do parku, začni deň pokojnou prechádzkou po Krupówkach, nasaj vôňu oštiepka s brusnicami a dopraj si chvíľku obdivu. Rýchla jazda lanovkou na Gubałówku je ako panoráma Tatier v kocke – výhľad, ktorý zostane v pamäti na dlhý čas a stane sa ideálnym pozadím pre zvyšok dňa.Popoludnie v Rabkolande – čas na čistú radosť
Keď si užiješ výhľady, je čas na iný druh emócií. Rabkoland nie je ďalší gigantický zábavný park, v ktorom sa stratíš v dave a deti sú zahltené prebytkom podnetov. Je to premyslený, kompaktný priestor, kde máš všetko poruke. Park je rozdelený na šesť krajín a každá rozpráva iný príbeh. Deti sa môžu cítiť ako objavitelia vo Vikinskej dedine, pohrať sa na mechanikov v Machináriu alebo sa nechať uniesť kúzlom cirkusu.
A čo je na tom najlepšie? Atrakcie sú ušité na mieru rodinám s menšími deťmi. Nenájdeš tu desivé horské dráhy, pri ktorých zatváraš oči od strachu. Zato je tu množstvo miest, kde sa môžete baviť spolu – od miernych kolotočov v Údolí čmeliaka až po rodinnú jazdu na Viking Coasteri. Je to ten druh zábavy pre deti, ktorý vytvára spomienky, nielen zvyšuje adrenalín.
Chvíľka pauzy? Žiadny problém!
Každý rodič vie, že v určitom momente prichádza slávne „som hladný!“. V Rabkolande nemusíš prerušiť zábavu a hľadať niečo v meste. Na mieste nájdeš niekoľko občerstvení s jednoduchým jedlom, ktoré deti milujú. Je tu pizza, hranolky aj zdravšie možnosti. Stačí si na chvíľu sadnúť, dobiť baterky a pokračovať ďalej.
Ako to celé zvládnuť za jeden deň?
Kľúčom je jednoduchý plán a flexibilita. Kúpou vstupeniek online ušetríš čas pri vchode. Otváracie hodiny sa oplatí skontrolovať vopred na stránke, pretože sa môžu líšiť podľa dňa. Samotná cesta zo Zakopaného trvá menej než hodinu malebnou krajinou. Správne načasovanie je kľúčom k pohodlnému dňu.
Malá pomôcka, ako to môže vyzerať:
9:00–12:00: Pokojné ráno v Zakopanom. Káva pre rodičov, zmrzlina pre deti, pamiatková fotka s výhľadom na hory.
12:00–13:00: Presun do Rabky-Zdrój. Ideálny čas na spánok pre najmenších.
13:00–18:00: Čas na Rabkoland! Päť hodín čistej rodinnej zábavy úplne stačí na to, aby si bez zhonu objavil všetky krajiny.
Po 18:00: Návrat na ubytovanie s hlavou plnou dojmov a unavenými, no šťastnými deťmi.
Medzi obľúbené Zakopané atrakcie patrí prechádzka po Krupówkach s vôňou oštiepku a brusníc či jazda lanovkou na Gubałówku. Takýto začiatok výletu udáva tón celého dňa a robí ho výnimočným.
Oplatí sa? Samozrejme!
Spojenie Zakopaného s Rabkolandom je receptom na kompletný, rodinný výlet. Deň, v ktorom má miesto kontemplácia krásnej prírody aj hlasný, radostný smiech. Dôkaz, že nemusíš voliť medzi pokojným oddychom a intenzívnou zábavou. Môžeš mať oboje, a pritom si vytvoriť spomienky, ktoré chutia ešte lepšie než najlepší oštiepok.