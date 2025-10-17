Ochorel a už nemohli fungovať ako rodina. Lenka Košická na manželstvo s Jankom Kronerom spomína v dobrom
Známy herecký pár žil spolu v manželskom zväzku 11 rokov.
„My sme sa nerozišli v zlom. Rozišli sme sa, pretože sa stalo to, čo sa stalo...“ priznávala Lenka Košická, keď hovorila o svojom vzťahu s Jankom Kronerom. Prehovorila o tom pre magazín Téma. Známa herečka, ktorú si televízni diváci môžu pamätať zo seriálov Panelák či Ordinácia v ružovej záhrade, žiarila po umelcovom boku dlhých 11 rokov.
Zlom v ich vzťahu nastal po tom, ako sa u Janka začali prejavovať zdravotné problémy. Pobyty na psychiatrii bývali čoraz častejšie a herečka svoje trápenie už nedokázala ďalej skrývať. Rozhodla sa teda pre radikálny krok. Napriek tomu, že manželstvo definitívne skončilo, Lenka o svojom bývalom partnerovi hovorí len v dobrom a podľa vlastných slov si chce v pamäti uchovať len pekné veci, ktoré spolu prežili.
Čo už z nej môže byť?
Rodáčka z Košíc, ktorá pred časom oslávila okrúhlu päťdesiatku, pochádza z umeleckej rodiny. Jej otcom bol režisér Miroslav Košický a mamou herečka Magdaléna Košická, známa skôr pod menom Lena. Niet teda divu, že sa aj Lenka vybrala v šľapajach rodičov a rozhodla sa pre herectvo.
Podľa Lenkinej mamy ju doma od jej rozhodnutia neodhovárali, veď aj oni sami pracovali v umeleckej brandži. „Otca má režiséra, mamu herečku – čo už z nej môže byť? Nikdy v detstve som však nedovolila, aby účinkovala v televízii – volali ju do Zlatej brány. Nedovolila som to, lebo som vedela, čo deti v štúdiách zažívajú. Ja som chcela, aby sa moje dieťa hralo, malo normálne detstvo. Užila si s nami rybárčenia, hôr a výletov. Nakoniec sa herečkou aj tak stala,“ spomínala Lena Košická kedysi pre SME.
Vždy si nechala poradiť
Kroky jej dcéry tak potom smerovali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde vyštudovala bábkoherectvo. Začínala však v dabingovom štúdiu, v ktorom pracovala už ako študentka. „Na javisko sa dostala neskôr. Vždy si odo mňa nechala poradiť, pracovala na sebe,“ uviedla v rozhovore Lenkina mama a dodala, že sa ako každá iná mama herečka s obavou pozerala na svoju dcéru, aby nezlyhala a bola dobrá.
Práve pri dabingu sa zamilovala do kolegu a herca Janka Kronera.