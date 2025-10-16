Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala - Dobré noviny
Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala
Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.
Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88. — Foto: Promo fotografie Bontonfilm, Instagram/evaholubovaofficial

Svoj život prepíjala v krčme a on to vedel.

„Pokiaľ ste s Evou tak často ako ja, akoby ste sa pozerali na kvet, ktorý kvitne. Od toho, ako sa pomaličky vyhrabe, ukáže svoje prvé farby, až po ten kvet, ktorým je Holubová teraz,“ hovoril s obrovským úsmevom na tvári Jan Kraus, keď mal definovať svoju dlhoročnú kolegyňu Evu Holubovú. Dvojica prežila silné momenty nielen na javisku a pred kamerami, ale aj v súkromnom živote, keď herečke v hodine dvanástej zachránil život. Hoci Jan Kraus k Eve Holubovej nechcel byť krutý, svojou ráznosťou jej nakoniec pomohol zvíťaziť nad alkoholizmom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1528146240653599&set=a.151423974992506

V Paríži by boli krásavci

„Tie tvoje reči, že si vyzerala hrozne, si strč za klobúk,“ spomínal vo svojej šou Jan Kraus na časy, keď spoznal o päť rokov mladšiu kolegyňu. Obaja študovali na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe a smiali sa, že ich spájala nielen láska k divadlu, ale aj to, že nepatrili medzi najkrajších hercov. „Keby sme žili niekde v Paríži, tak sme vyložene dvaja krásavci,“ hovorili s humorom herci. A zatiaľ čo Jan Kraus vraj vyzeral na svoj vek oveľa mladšie, Evu Holubovú trápil opak.

Eva Holubová.
Prečítajte si tiež: Ako 19-ročná chcela odísť zo sveta, svoje deti si vymodlila. Eve Holubovej odpustili aj alkoholické excesy

„Ja som vyzerala už v pätnástich na štyridsaťpäť,“ smiala sa Holubová, ktorej sa snažil Kraus oponovať, že rozhodne nebola škaredou ženou. „Moja dcéra tiež hovorí, že som bola krásna, ale prečo to nehovorili všetci naokolo? Čo všetky tie nešťastné lásky? Bol zástup krásnych mužov, tých som milovala ja. Potom bol zástup sympatických, tí milovali zase mňa. Ale zistila som, že je mi lepšie s tými krásnymi, aj keď nie som milovaná, než s tým blbečkom, ktorý ma miluje, ale nudím sa s ním. Takže som si zvykla na tie nešťastné lásky. Ono nič iné nezostane,“ vravela v šou Jana Krausa Eva Holubová, ktorá sa stala jeho blízkou priateľkou v čase, keď Kraus napísal komediálnu divadelnú hru Nahniličko, do ktorej ju obsadil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581146867386347&set=a.462294079271627&type=3&ref=embed_post

Prepíjala život v krčme

„Bol to môj návrat k divadlu. Po revolúcii som nikde profesionálne nehrala, prepíjala som svoj život v krčme,“ hovorila otvorene v ich knihe rozhovorov Pravdu, prosím! Eva Holubová. Jej kamarát jej dal angažmán, hoci vedel, v akej zlej životnej situácii sa nachádza.

„Ty si sa ku mne asi hodinu po skúške naklonila v bufete a zahučala si suverénne: Neboj, z tej ja urobím figúru! Akurát, že tá istota hučala veľmi temným červeným vínom a v očiach akoby si mala malé pivné podtácky,“ spomínal v knihe Kraus. Herečka bola v tom čase manželkou, mamou dvojičiek, no utápala sa v alkohole. „Pamätám si, že najistejšia si bola tú chvíľu po prvej čítanej skúške. Ale to nebolo normálne sebavedomie. Smrdelo chľastom,“ povedal otvorene.

