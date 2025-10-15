Rodičia, na toto si dajte pozor. Najväčší český psychiater Cyril Höschl za sebou zanechal dôležitý odkaz
Po celý svoj život sa snažil len o jedno.
V apríli nás vo veku 75 rokov opustil známy český psychiater a zakladateľ českého Národného ústavu duševného zdravia Cyril Höschl. Muž, ktorý odišiel v dôsledku vážneho ochorenia, sa po celý život usiloval o destigmatizáciu psychiatrických pacientov, zanechal za sebou i silný odkaz všetkým rodičom. Jeho slová vás nenechajú chladnými.
Nevyliečiteľná choroba
Pred dvomi rokmi Höschlovi diagnostikovali vzácne neurologické ochorenie, multisystémovú atrofiu. So svojím osudom bol vyrovnaný, nikdy sa neľutoval a skrúšene sa sám seba nepýtal: ‚Prečo práve ja?‘ Dobre vedel, že pacienti s takýmto ochorením žijú maximálne sedem rokov a prial si len jediné – odísť ľudsky a dôstojne.
„Neklamem si, mám za sebou rok a sám vidím, ako to postupuje. Nepoznám žiadny prípad pacienta, ktorý by sa z toho vyliečil. Viem, že skončím zle. No som s tým vyrovnaný. Len nechcem skončiť bezmocný niekde na hadičkách a aby ma museli kŕmiť sondou a dýchal by som pomocou dierky v krku. O to naozaj nestojím,“ povedal v rozhovore pre iDNES.cz ešte koncom minulého roka muž, ktorý sa po celý svoj život usiloval prelomiť bariéru medzi svetom psychiatrie a okolím a učiniť ju obojstranne priepustnú.
„Šlo mi o to, aby sa laická verejnosť nebála psychiatrie a jej pacientov a aby pacienti neboli vylučovaní a izolovaní. Psychiatrickí pacienti – až na výnimky – nehryzú,“ zvykol vtipne konštatovať o ľuďoch, s ktorými po celý svoj život pracoval.