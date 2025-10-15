Rodičia, na toto si dajte pozor. Najväčší český psychiater Cyril Höschl za sebou zanechal dôležitý odkaz - Dobré noviny
Rodičia, na toto si dajte pozor. Najväčší český psychiater Cyril Höschl za sebou zanechal dôležitý odkaz
Rodičia, na toto si dajte pozor. Najväčší český psychiater Cyril Höschl za sebou zanechal dôležitý odkaz

— Foto: Wikimedia Commons, Freepik/freepik

Po celý svoj život sa snažil len o jedno.

V apríli nás vo veku 75 rokov opustil známy český psychiater a zakladateľ českého Národného ústavu duševného zdravia Cyril Höschl. Muž, ktorý odišiel v dôsledku vážneho ochorenia, sa po celý život usiloval o destigmatizáciu psychiatrických pacientov, zanechal za sebou i silný odkaz všetkým rodičom. Jeho slová vás nenechajú chladnými. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevyliečiteľná choroba

Pred dvomi rokmi Höschlovi diagnostikovali vzácne neurologické ochorenie, multisystémovú atrofiu. So svojím osudom bol vyrovnaný, nikdy sa neľutoval a skrúšene sa sám seba nepýtal: ‚Prečo práve ja?‘ Dobre vedel, že pacienti s takýmto ochorením žijú maximálne sedem rokov a prial si len jediné – odísť ľudsky a dôstojne.

„Neklamem si, mám za sebou rok a sám vidím, ako to postupuje. Nepoznám žiadny prípad pacienta, ktorý by sa z toho vyliečil. Viem, že skončím zle. No som s tým vyrovnaný. Len nechcem skončiť bezmocný niekde na hadičkách a aby ma museli kŕmiť sondou a dýchal by som pomocou dierky v krku. O to naozaj nestojím,“ povedal v rozhovore pre iDNES.cz ešte koncom minulého roka muž, ktorý sa po celý svoj život usiloval prelomiť bariéru medzi svetom psychiatrie a okolím a učiniť ju obojstranne priepustnú.

Foto: Unsplash/Maxim Bober

„Šlo mi o to, aby sa laická verejnosť nebála psychiatrie a jej pacientov a aby pacienti neboli vylučovaní a izolovaní. Psychiatrickí pacienti – až na výnimky – nehryzú,“ zvykol vtipne konštatovať o ľuďoch, s ktorými po celý svoj život pracoval.

Dôležitý apel na všetkých rodičov

