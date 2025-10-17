Ktoré su najkrajšie Slovenky? spýtali sme sa umelej inteligencie. Svojím rebríčkom poriadne prekvapila
Zoznam vytvorila umelá inteligencia.
Krása tkvie v oku pozorovateľa, je veľmi subjektívna, každý ju vníma po svojom a dokonca aj umelá inteligencia dokáže na základe dát posúdiť, čo je podľa nej pekné. Hoci svet hodnotí úplne inou logikou než my ľudia, obraciame sa na ňu čoraz častejšie a to aj s otázkami, ktoré si vyžadujú cit.
Ak by ste sa jej napríklad spýtali, ktoré známe Slovenky sú spomedzi všetkých najkrajšie, odpoveď by mala pripravenú bez najmenšieho zaváhania, možno len s drobným upozornením, že ide o veľmi subjektívnu tému. Podobnú otázku sme jej teda položili aj my a zoznam tých najpôvabnejších dám Slovenska na seba nenechal dlho čakať.
5. Natália Glosíková
Je viacnásobnou majsterkou Slovenska v latinskoamerických tancoch, tomuto umeniu sa venuje už od troch rokov a do povedomia verejnosti sa dostala aj vďaka účinkovaniu v súťaži Let´s Dance. Vedie tanečné centrum, v ktorom pôsobí ako lektorka, roky žila v Taliansku a skúsenosti, ktoré tam nazbierala, dnes odovzdáva ďalej.
4. Michaela Kocianová
Od momentu, kedy vyhrala Elite Model Look, sa jej kariéra rozbehla závratným tempom. Michaela Kocianová patrí k najúspešnejším slovenským modelkám, okrem predvádzania pre svetové značky sa objavovala aj na titulkách prestížnych magazínov a nedávno založila občianske združenie Vetulus, ktoré sa venuje pomoci seniorom.