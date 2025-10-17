Ktoré su najkrajšie Slovenky? spýtali sme sa umelej inteligencie. Svojím rebríčkom poriadne prekvapila - Dobré noviny
Ktoré su najkrajšie Slovenky? spýtali sme sa umelej inteligencie. Svojím rebríčkom poriadne prekvapila
Ktoré su najkrajšie Slovenky? spýtali sme sa umelej inteligencie. Svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Michaela Kocianová / Janka Slačková.
Michaela Kocianová / Janka Slačková. — Foto: Instagram/michaelakocianova, jankasla

Zoznam vytvorila umelá inteligencia.

Krása tkvie v oku pozorovateľa, je veľmi subjektívna, každý ju vníma po svojom a dokonca aj umelá inteligencia dokáže na základe dát posúdiť, čo je podľa nej pekné. Hoci svet hodnotí úplne inou logikou než my ľudia, obraciame sa na ňu čoraz častejšie a to aj s otázkami, ktoré si vyžadujú cit.

Ak by ste sa jej napríklad spýtali, ktoré známe Slovenky sú spomedzi všetkých najkrajšie, odpoveď by mala pripravenú bez najmenšieho zaváhania, možno len s drobným upozornením, že ide o veľmi subjektívnu tému. Podobnú otázku sme jej teda položili aj my a zoznam tých najpôvabnejších dám Slovenska na seba nenechal dlho čakať. 

5. Natália Glosíková

Je viacnásobnou majsterkou Slovenska v latinskoamerických tancoch, tomuto umeniu sa venuje už od troch rokov a do povedomia verejnosti sa dostala aj vďaka účinkovaniu v súťaži Let´s Dance. Vedie tanečné centrum, v ktorom pôsobí ako lektorka, roky žila v Taliansku a skúsenosti, ktoré tam nazbierala, dnes odovzdáva ďalej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NATALIA GLOSIKOVA (@nataliaglosikova)

4. Michaela Kocianová

Od momentu, kedy vyhrala Elite Model Look, sa jej kariéra rozbehla závratným tempom. Michaela Kocianová patrí k najúspešnejším slovenským modelkám, okrem predvádzania pre svetové značky sa objavovala aj na titulkách prestížnych magazínov a nedávno založila občianske združenie Vetulus, ktoré sa venuje pomoci seniorom.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

