Oči jej otvorilo manželstvo s alkoholikom. Zdena Studenková odišla od Ivana ako žena, ktorá vie, čo chce - Dobré noviny
Oči jej otvorilo manželstvo s alkoholikom. Zdena Studenková odišla od Ivana ako žena, ktorá vie, čo chce
Oči jej otvorilo manželstvo s alkoholikom. Zdena Studenková odišla od Ivana ako žena, ktorá vie, čo chce

Zdena Studenková v televíznej adaptácii Eugen Onegin (vpravo)
Zdena Studenková v televíznej adaptácii Eugen Onegin (vpravo) — Foto: Wikipedia/TV JOJ, Slovenská televízia

Vo vzťahu otehotnela, no dieťa sa nenarodilo.

Bola jeho múzou a on jej spolužiakom, ktorý ju nesmierne fascinoval. „Na druhej strane to bolo dieťa, ktorému bolo treba dať priestor, aby sa cítilo dobre. To som sa hrala na mamičku,“ vravela otvorene vo svojej knihe Zdena Studenková, keď opisovala svoje prvé manželstvo s alkoholikom. Práve vzťah s umelcom Ivanom jej otvoril oči a urobil z nej ženu, akú poznáme dnes.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3574376742634957&set=a.3574376679301630

Čo čumíš?

Zdena Studenková zdedila šarm a krásu po mame, od ktorej neustále odháňala nápadníkov. Stačilo, že sa na ňu niekto usmial v električke a Zdena na nápadníka skríkla: „Čo čumíš?“

Jozef Vajda a Zdena Studenková / Dvaja muži pod posteľou
Prečítajte si tiež: Keď ju uvidel v zelených minišatách, zamiloval sa. Vajda a Studenková vedeli, že manželmi by boli krátko

Stačilo, aby k nám prišiel nejaký chlap na návštevu! V tej chvíli som si sadla oproti nemu a tvárila sa naňho tak škaredo, až sa zobral a odišiel. Dnes viem, že som mame vlastne zničila život,“ vravela v niekoľkých rozhovoroch Zdena Studenková, ktorá neskôr dokázala upútať mužov rovnako ako jej mama.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=371824609556869&set=a.371824596223537

„Bola úplne hektická, neskutočné vlasy, mladá a úžasná a strašne sa smiala,“ prezradil napríklad v rozhovore s Ľubicou Krénovou herec Jozef Vajda, ktorý zo Zdeny Studenkovej ako mladý chlapec nevedel spustiť oči. „Ako som ju zbadal, tak to bolo úplne fascinujúce,“ usmieval sa pri spomienkach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=816932711712721&set=a.503116003094395

Manželstvo s alkoholikom

Zdena Studenková už pred rokmi pre iDNES.cz otvorene priznala, že najväčšie sklamanie v láska zažila už ako mladá. „Vzala som si spolužiaka zo školy, veľmi talentovaného človeka, ale mal problémy s alkoholom,“ povedala herečka, ktorá zostala v manželstve s fotografom Ivanom Kostroňom iba deväť mesiacov. No aj tento krátky čas jej stačil na to, aby vedela, čo v živote chce a čo nie.

