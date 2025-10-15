Nikam nejdeš, povedala mu a on poslúchol. Šéfkuchár Pohlreich je šťastný so ženou, ktorá má posledné slovo
Legendárny šéfkuchár je ženatý po druhýkrát.
„Nikam nepôjdeš, ono sa to tam vždy nejako sku*ví medzi sebou,“ reagovala manželka kuchárskej hviezdy, keď jej Zdeněk Pohlreich oznámil, že dostal ponuku na účinkovanie v šou StarDance. Na obrazovkách televízie sa mal objaviť ako jeden z tanečníkov, no jeho životnú partnerku to nepotešilo a jednoducho mu to zakázala.
Najslávnejší český šéfkuchár je pritom dobre známy tým, že pred kamerami si servítku pred ústa nedáva a ostré slová z neho vyskakujú jedna radosť, doma je to však inak. Pred svojou druhou manželkou Zdeňkou musí skloniť varešku dokonca aj on – iba pri nej vraj nedokáže mať posledné slovo. Ako však pripustil, jej rozhodnutie o tanečnej súťaži jej nezazlieva. A ich vzťah stojí na pevných základoch, pretože sa navzájom rešpektujú
Začínal od nuly
Legendárny šéfkuchár dokáže byť vo svojej kuchárskej šou Áno, šéfe! poriadne drsný a nešetrí kritikou či ostrými slovami. Cesta k úspechu ale nebola jednoduchá a náročným obdobím si prešiel aj v súkromí.
Oženil sa už v 80. rokoch a s prvou manželkou Naděždou neskôr emigrovali do Holandska aj do Austrálie, kde Zdeněk začínal od nuly. Priznáva, že chodil od dverí k dverám a pýtal sa, či niekto nechce človeka do kuchyne.
Chodil o dve hodiny skôr
„Mal som obrovskú motiváciu a prácu som si našiel už tretí deň. Nič mi nebolo ťažké, chodil som do kuchyne pokojne aj o dve hodiny skôr. Každý deň bol pre mňa skvelý tým, že som sa učil nové veci. Veľmi ma bavilo aj to, že výplata chodila každý týždeň a k dobrej nálade prispievalo aj stále krásne počasie,“ spomínal pre iDNES.cz a dodal, že vynikajúce obdobie prežíval aj v súkromí.
Zdeňkovi a Naděžde sa v manželstve narodili dve deti, ich zväzok ale napokon nevydržal a v roku 2011 skončil rozvodom. Kľúčovú úlohu pritom vraj podľa všetkého zohrala aj kuchárova nová láska – súčasná manželka Zdeňka.