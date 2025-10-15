Nikam nejdeš, povedala mu a on poslúchol. Šéfkuchár Pohlreich je šťastný so ženou, ktorá má posledné slovo - Dobré noviny
Nikam nejdeš, povedala mu a on poslúchol. Šéfkuchár Pohlreich je šťastný so ženou, ktorá má posledné slovo
Nikam nejdeš, povedala mu a on poslúchol. Šéfkuchár Pohlreich je šťastný so ženou, ktorá má posledné slovo

Zdeněk Pohlreich našiel šťastie pri Zdeňke.
Zdeněk Pohlreich našiel šťastie pri Zdeňke. — Foto: Instagram @ pohlreichovi.official

Legendárny šéfkuchár je ženatý po druhýkrát.

„Nikam nepôjdeš, ono sa to tam vždy nejako sku*ví medzi sebou,“ reagovala manželka kuchárskej hviezdy, keď jej Zdeněk Pohlreich oznámil, že dostal ponuku na účinkovanie v šou StarDance. Na obrazovkách televízie sa mal objaviť ako jeden z tanečníkov, no jeho životnú partnerku to nepotešilo a jednoducho mu to zakázala.

Najslávnejší český šéfkuchár je pritom dobre známy tým, že pred kamerami si servítku pred ústa nedáva a ostré slová z neho vyskakujú jedna radosť, doma je to však inak. Pred svojou druhou manželkou Zdeňkou musí skloniť varešku dokonca aj on – iba pri nej vraj nedokáže mať posledné slovo. Ako však pripustil, jej rozhodnutie o tanečnej súťaži jej nezazlieva. A ich vzťah stojí na pevných základoch, pretože sa navzájom rešpektujú 

Začínal od nuly

Legendárny šéfkuchár dokáže byť vo svojej kuchárskej šou Áno, šéfe! poriadne drsný a nešetrí kritikou či ostrými slovami. Cesta k úspechu ale nebola jednoduchá a náročným obdobím si prešiel aj v súkromí.

Prečítajte si tiež: Keď mu napíšu fanúšičky, má pre ne ráznu odpoveď. Šéfkuchár Martin Novák je už 11 rokov so svojou Hankou

Oženil sa už v 80. rokoch a s prvou manželkou Naděždou neskôr emigrovali do Holandska aj do Austrálie, kde Zdeněk začínal od nuly. Priznáva, že chodil od dverí k dverám a pýtal sa, či niekto nechce človeka do kuchyne.

Chodil o dve hodiny skôr

„Mal som obrovskú motiváciu a prácu som si našiel už tretí deň. Nič mi nebolo ťažké, chodil som do kuchyne pokojne aj o dve hodiny skôr. Každý deň bol pre mňa skvelý tým, že som sa učil nové veci. Veľmi ma bavilo aj to, že výplata chodila každý týždeň a k dobrej nálade prispievalo aj stále krásne počasie,“ spomínal pre iDNES.cz a dodal, že vynikajúce obdobie prežíval aj v súkromí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdeňkovi a Naděžde sa v manželstve narodili dve deti, ich zväzok ale napokon nevydržal a v roku 2011 skončil rozvodom. Kľúčovú úlohu pritom vraj podľa všetkého zohrala aj kuchárova nová láska – súčasná manželka Zdeňka.

Nikomu to nepraje

