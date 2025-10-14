Čaká nás iba dvojdňový pracovný týždeň a príde to skoro. Bill Gates vysvetľuje, na čo sa treba pripraviť
Zamestnávatelia podľa neho v blízkej budúcnosti mnoho vecí prehodnotia.
Ubieha vám víkend prirýchlo? V budúcnosti to tak byť nemusí. Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a miliardár Bill Gates totiž predpokladá, že sa pracovný týždeň v nadchádzajúcich rokoch výrazne skráti. Tvrdí, že za to môže najmä umelá inteligencia a jej vplyv na pracovnú silu.
Scenár s veľkým potenciálom
Znižovanie počtu pracovných dní by jednoznačne prospelo najmä ľuďom bojujúcim s vyhorením či s vyčerpaním. K podobnému kroku sa uchýlilo aj Tokio, v ktorom vláda nedávno oznámila prechod na štvordňový pracovný týždeň, čiastočne aj preto, aby pomohla zvýšiť pôrodnosť v Japonsku.
Podľa ekonomického magazínu Fortune tento prístup vedie k zvýšeniu produktivity zamestnancov o 24 percent a zároveň výrazne znižuje riziko vyhorenia. Témou skráteného pracovného času sa okrem toho často zaoberá aj Bill Gates. Už v roku 2023, keď bol ChatGPT ešte v plienkach, sa prikláňal k scenáru, v ktorom by ľudia pracovali len tri dni. Nedávno však svoj odhad prehodnotil.
Koho to ovplyvní?
Hovorí, že éra, ktorú stále ešte len spoznávame a začíname žiť, podľa neho stojí najmä na tom, že inteligencia je vzácna. „Viete – výborní doktori, pedagógovia. S umelou inteligenciou bude toto všetko v rámci nasledujúcich desiatich rokov zadarmo. Skvelé lekárske rady, doučovanie,“ menuje podnikateľ v rozhovore s Jimmy Fallonom v The Tonight Show.