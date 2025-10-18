Po rokoch trápenia našla rovnováhu. Pamela Anderson prezradila tajomstvo krásnych a zdravých vlasov
Ukazuje, že prirodzenosť je najväčší luxus.
Mnohí by si mysleli, že dokonalosť je pre ňu samozrejmosťou. Roky sa objavovala na červených kobercoch s bezchybným účesom – raz s kučerami, inokedy s uhladenými vlasmi a vždy dokonale upravená. A hoci jej to, čo ju preslávilo, vlasy takmer zničilo, po päťdesiatke našla recept na dokonalé a zdravé vlasy.
Menej je viac
Po rokoch fénovania, žehlenia a príčeskov sa Pamela Anderson rozhodla pre zmenu. „Nemôžem uveriť, že mám na hlave ešte vlasy po všetkých tých rokoch horúcich natáčok, úprav a šialených fotení,“ priznala pre magazín InStyle.
Dnes dáva prednosť tomu, čo jej bolo kedysi cudzie – prirodzenosti. „Teraz jednoducho uprednostňujem svoje vlastné vlasy – sú zdravšie než kedykoľvek predtým,“ dodáva. Keď nepracuje, necháva ich voľne vyschnúť bez fénovania či žehlenia.
Tvrdí, že práve jednoduchosť jej prospela najviac. „Moja rutina sa stala čoraz jednoduchšou. Mám také husté a zdravé vlasy – pripisujem to genetike, strave, ale aj kvalitným produktom,“ vysvetľuje herečka. Len nedávno pritom verejnosť prekvapila iným rozhodnutím a vzdala sa aj typického výrazného make-upu.