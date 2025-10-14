Jazyk vás naučí tak jednoducho, akoby ste boli malým dieťaťom. Revolučná aplikácia vám ušetrí kopec námahy
Malé deti sa učia jazyk bez veľkej námahy. Chcete sa učiť cudzie jazyky ľahko ako ony?
Aj keď výskumy za posledných 50 rokov ukazujú, že zastaralé formy učenia sa jazykov nie sú zďaleka také efektívne, ako dnešná doba vyžaduje, väčšina aplikácií staví len na peknú grafiku, no inak je nerozoznateľná od konkurencie. Vyzerá to tak, že riešenie tohto problému prináša spolupráca dvoch českých subjektov - Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe s českým startupom Mooveez, ktorý ponúka rovnomennú jazykovú aplikáciu. Spoločne totiž vyvinuli vedecky podloženú metódu učenia sa cudzích jazykov v dospelosti. Implementovali ju do prostredia aplikácie tak, aby ju mohli využívať užívatelia na celom svete. Zatiaľ ponúka 8 jazykov.
Malé deti verzus dospelí
Malé deti sa vraj učia jazyky bez väčšej námahy. Aplikáciu, ktorá by dokázala to isté, preto nesmeli postaviť na zastaralých základoch memorovania. Spojili špičkový výskum lingvistky Kataríny Chládkovej, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity, v Psychologickom ústave Akadémie vied ČR a je vedúcou výskumného laboratória SPEAKin lab., s aplikáciou Mooveez pre vyučovanie jazykov. Informoval o tom portál Forbes, ktorý spomenul aj okolnosti vzniku ich spolupráce.
„Náš mozog je schopný sa v akomkoľvek veku učiť nový jazyk rovnakými mechanizmami, ktorými sa učia materinský jazyk bábätka,“ uviedla Katarína Chládková. Jazyková aplikácia Mooveez síce vychádzala z rovnakého predpokladu, no podľa jej slov na to, aby účel plnila, ju bolo potrebné celú prekopať. Aplikácia bola vtedy určená skôr pre pokročilých študentov, na ich výuku používala filmy a seriály, čo po čase prestalo dávať zmysel. Dnes si môžete takéto filmy a seriály pozrieť na ľubovoľnej straemovacej platforme s titulkami v ľubovoľnom jazyku.
Miroslav Pešta, majiteľ aplikácie Mooveez, bol odhodlaný postaviť aplikáciu nanovo, celkom od základov. No tento raz ju chcel mať postavenú na vedeckom výskume. „V praxi to znamenalo investíciu niekoľkých miliónov korún a dva roky práce. Výsledkom je nástroj, ktorý sa zásadne odlišuje od iných aplikácií na trhu," osvetlil Forbes. Na porovnanie, jeho najznámejší konkurent, aplikácia Duolingo, je tiež postavená na výskumoch - ide však o oblasť mediálnej psychológie, nie o oblasť modernej jazykovedy.
Naopak v Mooveez sa skutočne premietajú výsledky lingvistického a neurolingvistického výskumu. „Jadro spočívá v jednoduchej, a napriek tomu revolučnej myšlienke...