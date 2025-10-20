Umývate si zuby pred raňajkami alebo po nich? Tento postup je podľa zubárov ideálny, dodržiava ho málokto
O zdraví chrupu rozhoduje aj pravidelné používanie zubnej nite.
Umývate si zuby pred raňajkami alebo až po nich a premýšľali ste niekedy nad tým, ako by sa to malo robiť v ideálnom prípade? Ranné rutiny máme síce všetci odlišné, no viacerí zubní lekári odporúčajú jeden konkrétny postup a majú na to svoje dôvody. Baktérie v ústach totiž môžu narobiť zbytočné problémy.
Problémový povlak na zuboch
„Ak si hneď po zobudení vyčistíte zuby pastou s fluoridom a použije správnu techniku, pomôže to odstrániť povlak a baktérie, ktoré sa cez noc v ústach nahromadili. Raňajky vďaka tomu možno budú chutiť lepšie a zuby sa obalia do vrstvy minerálov, ktoré ich počas jedenia chránia,“ vysvetlil pre The Washington Post Steven Katz, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou chorôb zubnej drene a koreňových kanálikov.
Keď sa jedlo dostane do kontaktu s povlakom na zuboch, dochádza k oslabeniu skloviny a tvorbe zubného kazu. Ideálne je však čistiť si zuby aj po raňajkách, čo odporúčajú dvaja z troch oslovených stomatológov. Tretí si zuby čistí pred raňajkami a potom znova v priebehu dňa.
Treba po jedle čakať?
„Ak si zuby čistíte správne, môžete to robiť tak často, ako chcete. Keď to nestíhate po raňajkách, určite si ich vyčistite ráno a večer a pred spaním použite aj zubnú niť. Najideálnejšie je, aby ste potom už nejedli a pili len vodu,“ vysvetlila profesorka Margherita Fontana z Fakulty zubného lekárstva na Univerzite v Michigane.