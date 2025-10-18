Dáte si liek proti kašľu a potom pivo? Tieto bežné lieky s alkoholom nemiešajte, varuje odborníčka
Nebezpečné spojenie, ktoré môže poškodiť pečeň aj dýchanie.
Mnohí z nás to poznajú – pri prechladnutí, bolesti hrdla či zvýšenej teplote siahneme po osvedčených voľnopredajných liekoch. Pomôžu rýchlo a sú dostupné bez receptu. Možno aj preto si často neuvedomujeme, že by sme pri ich užívaní mali byť opatrní a v žiadnom prípade ich nekombinovať s alkoholom.
Klinická farmaceutka Kiran Jonesová z Oxfordu totiž upozorňuje, že miešanie bežných liekov s pivom či vínom môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, informuje The Sun.
Nebezpečný koktejl z bežnej lekárničky
Sirupy proti kašľu či čoraz obľúbenejšie pastilky na hrdlo často obsahujú dextrometorfán. „V kombinácii s alkoholom môžete pociťovať ospalosť, závraty, žalúdočné ťažkosti, problémy s dýchaním, bolesť hlavy, rýchly srdcový tep a motorické poruchy,“ upozorňuje odborníčka a dodáva, že niektorí ľudia môžu zažiť aj halucinácie a v najhoršom prípade až zlyhanie dýchania.
Rovnako nebezpečné sú aj lieky na prechladnutie a chrípku, ktoré často obsahujú paracetamol a fenylefrín. „Hoci paracetamol nemusí mať krátkodobé účinky a mohol by zmierniť bolesti hlavy z opice, pri pravidelnom užívaní v kombinácii s alkoholom môže mať smrteľne škodlivé účinky na pečeň,“ varuje odborníčka. Fenylefrín zas môže maskovať opitosť alebo vyvolať závraty a ospalosť. Navyše, niektoré z týchto prípravkov už samy o sebe obsahujú malé množstvo etanolu.