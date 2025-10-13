Rukojemníci sú s rodinami, prepustili aj tisíce zadržiavaných. Krvavá vojna v Gaze sa zrejme končí
Na tento moment sme čakali dva roky.
Vojna sa končí, radujú sa ľudia a oslavujú v uliciach. Palestínčania prepustili všetkých izraelských zajatcov, ktorých držali viac než dva roky, Izrael zas prepustí dve tisícky zadržaných Palestínčanov. Krvavá vojna v Gaze sa zrejme skutočne končí a je to určite tá najlepšia správa, akú ste si mohli za posledné obdobie vypočuť.
Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo v pondelok pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) dvadsiatich živých izraelských rukojemníkov, ktorí tak smerovali za svojimi rodinami po viac ako dvoch rokoch v zajatí. Izrael má na oplátku prepustiť viac než 1900 väzňov v rámci prvej fázy mierového plánu.
Americký prezident Donald Trump, ktorý v pondelok priletel do Izraela, tvrdí, že prímerie vydrží. „Vojna sa skončila. OK?“ odpovedal podľa Times of Israel na otázku novinára, či si myslí, že konflikt medzi Izraelom a Hamasom je na konci.
Prepustení rukojemníci:
- Elkana Bohbot (36)
- Avinatan Or (32)
- Yosef-Chaim Ohana (25)
- Rom Braslabski (21)
- Segev Kalfon (27)
- Maxim Herkin (37)
- Bar Kupershtein (23)
- Eitan Horn (38)
- Ariel Cunio (28)
- David Cunio (35)
- Matan Zangauker (25)
- Nimrod Cohen (21)
- Evyatar David (24)
- Gali Berman (28)
- Ziv Berman (28)
- Omri Miran (48)
- Alon Ohel (24)
- Matan Angrest (22)
- Guy Gilboa-Dalal (24)
- Eitan More (25)