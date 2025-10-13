Rukojemníci sú s rodinami, prepustili aj tisíce zadržiavaných. Krvavá vojna v Gaze sa zrejme končí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rukojemníci sú s rodinami, prepustili aj tisíce zadržiavaných. Krvavá vojna v Gaze sa zrejme končí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

SLEDUJE NÁS 207 238 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rukojemníci sú s rodinami, prepustili aj tisíce zadržiavaných. Krvavá vojna v Gaze sa zrejme končí

Prepustení rukojemníci – dvojičky Ziv a Gali Bermanovci / Okamih, keď rodiny rukojemníkov sledovali, ako sa ich blízki stretávajú s vojakmi IDF.
Prepustení rukojemníci – dvojičky Ziv a Gali Bermanovci / Okamih, keď rodiny rukojemníkov sledovali, ako sa ich blízki stretávajú s vojakmi IDF. — Foto: Instagram @idf

Na tento moment sme čakali dva roky.

Vojna sa končí, radujú sa ľudia a oslavujú v uliciach. Palestínčania prepustili všetkých izraelských zajatcov, ktorých držali viac než dva roky, Izrael zas prepustí dve tisícky zadržaných Palestínčanov. Krvavá vojna v Gaze sa zrejme skutočne končí a je to určite tá najlepšia správa, akú ste si mohli za posledné obdobie vypočuť.

Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo v pondelok pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) dvadsiatich živých izraelských rukojemníkov, ktorí tak smerovali za svojimi rodinami po viac ako dvoch rokoch v zajatí. Izrael má na oplátku prepustiť viac než 1900 väzňov v rámci prvej fázy mierového plánu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Israel Defense Forces (@idf)

Americký prezident Donald Trump, ktorý v pondelok priletel do Izraela, tvrdí, že prímerie vydrží. „Vojna sa skončila. OK?“ odpovedal podľa Times of Israel na otázku novinára, či si myslí, že konflikt medzi Izraelom a Hamasom je na konci.

Prepustení rukojemníci:

  • Elkana Bohbot (36)
  • Avinatan Or (32)
  • Yosef-Chaim Ohana (25)
  • Rom Braslabski (21)
  • Segev Kalfon (27)
  • Maxim Herkin (37)
  • Bar Kupershtein (23)
  • Eitan Horn (38)
  • Ariel Cunio (28)
  • David Cunio (35)
  • Matan Zangauker (25)
  • Nimrod Cohen (21)
  • Evyatar David (24)
  • Gali Berman (28)
  • Ziv Berman (28)
  • Omri Miran (48)
  • Alon Ohel (24)
  • Matan Angrest (22)
  • Guy Gilboa-Dalal (24)
  • Eitan More (25)

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.