Moraváčka a Záhorák prekonali aj najhoršiu stratu. Filip Šebesta pri svojej Hanke zistil, čo je to láska
Veľmi dobre vedia, že život je dar.
„Ja som chlapec z dediny,“ vraví Filip Šebesta s úsmevom, no za jeho príbehom je oveľa viac než len pokojné detstvo na Záhorí. Obľúbený herec zahviezdil v seriáloch Druhá šanca a Dunaj, k vašim službám, no jeho cesta k tomuto povolaniu nebola priamočiara ani jednoduchá. Každý krok na tejto ceste ho učil vytrvalosti, trpezlivosti a viere, že sny sa vždy splnia tým, ktorí snívajú aj napriek pádom. Presvedčili sa o tom aj s manželkou Hankou, s ktorou prežili obrovskú stratu.
Ako slepé kura k zrnu
Najmladší z troch synov mal rôzne zdravotné problémy, pre ktoré strávil značnú časť detstva v nemocnici. Obklopený bielymi plášťami ani chvíľu netúžil po tom, že by sa stal lekárom, no zároveň nesníval o tom, že by raz mohol byť hercom. Filip Šebesta sa podľa vlastných slov k tejto profesii dostal obrovskou okľukou, náhodou – takmer ako slepé kura k zrnu.
„Moji bratia sa venovali športu, jeden plával, druhý bol hokejista a naši chceli, aby som si aj ja niečo vybral,“ spomínal v podcaste Marakua Filip Šebesta, ktorého zlákal hokej. Trénoval a chodil na zápasy, až kým si jedného dňa povedal, že „prečo by sa mal s tými všetkými chlapcami ísť za tým jedným pukom“. „Ale vieš, že to je podstata tej hry, hej?“ pýtal sa ho otec, ktorý syna viac k hokeju nenútil.
Musel dospieť
Namiesto toho sa Filip pripojil ku kamarátovi, ktorý začal chodiť na dramatický krúžok a chcel to skúsiť aj on. Začalo ho to baviť, v herectve cítil obrovskú voľnosť a nakoniec sa rozhodol, že sa stane profesionálnym hercom. Na Vysokú školu múzických umení ho však ani na tretíkrát nezobrali a hoci by to mnohí vzdali, on sa nedal. „Musel som nejako dospieť,“ prezradil Filip, ktorý sa do prvého ročníka na herectve dostal až na štvrtý pokus. „V tej chvíli som tam išiel s pocitom, že to už viackrát skúšať nebudem. Ale možno by som to urobil opäť,“ vravel v rozhovore pre Život herec, ktorý je dôkazom, aké dôležité je nevzdať sa.
Málokto by to povedal, no Filip Šebesta dnes nie je len obľúbeným hercom, ale aj vášnivým motorkárom a členom dychovky. Práve hudba ho spojila aj s jeho manželkou Hankou.