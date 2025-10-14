Moraváčka a Záhorák prekonali aj najhoršiu stratu. Filip Šebesta pri svojej Hanke zistil, čo je to láska - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Moraváčka a Záhorák prekonali aj najhoršiu stratu. Filip Šebesta pri svojej Hanke zistil, čo je to láska
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Dotyky, vulgarizmy a reči o znásilnení. Lucia upozornila na problém, o ktorom sa v Tatrách nehovorí

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok

Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ladislav Bédi našiel šťastie pri Emily.

V rozprávke sa objavil ako pastier bez trička a ženy šaleli. Ladislav Bédi je v súkromí verný jedinej žene

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

SLEDUJE NÁS 207 231 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Moraváčka a Záhorák prekonali aj najhoršiu stratu. Filip Šebesta pri svojej Hanke zistil, čo je to láska

Filip Šebesta s manželkou Hankou.
Filip Šebesta s manželkou Hankou. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Dunaj, k vašim službám); Instagram - @filipsebe

Veľmi dobre vedia, že život je dar.

„Ja som chlapec z dediny,“ vraví Filip Šebesta s úsmevom, no za jeho príbehom je oveľa viac než len pokojné detstvo na Záhorí. Obľúbený herec zahviezdil v seriáloch Druhá šanca a Dunaj, k vašim službám, no jeho cesta k tomuto povolaniu nebola priamočiara ani jednoduchá. Každý krok na tejto ceste ho učil vytrvalosti, trpezlivosti a viere, že sny sa vždy splnia tým, ktorí snívajú aj napriek pádom. Presvedčili sa o tom aj s manželkou Hankou, s ktorou prežili obrovskú stratu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Sebesta (@filipsebe)

Ako slepé kura k zrnu

Najmladší z troch synov mal rôzne zdravotné problémy, pre ktoré strávil značnú časť detstva v nemocnici. Obklopený bielymi plášťami ani chvíľu netúžil po tom, že by sa stal lekárom, no zároveň nesníval o tom, že by raz mohol byť hercom. Filip Šebesta sa podľa vlastných slov k tejto profesii dostal obrovskou okľukou, náhodou – takmer ako slepé kura k zrnu.

Marek Rozkoš s manželkou Katkou.
Prečítajte si tiež: Herec Marek Rozkoš a jeho milovaná Katka: V manželstve je pre nás najdôležitejší vitamín O

„Moji bratia sa venovali športu, jeden plával, druhý bol hokejista a naši chceli, aby som si aj ja niečo vybral,“ spomínal v podcaste Marakua Filip Šebesta, ktorého zlákal hokej. Trénoval a chodil na zápasy, až kým si jedného dňa povedal, že „prečo by sa mal s tými všetkými chlapcami ísť za tým jedným pukom“„Ale vieš, že to je podstata tej hry, hej?“ pýtal sa ho otec, ktorý syna viac k hokeju nenútil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Sebesta (@filipsebe)

Musel dospieť

Namiesto toho sa Filip pripojil ku kamarátovi, ktorý začal chodiť na dramatický krúžok a chcel to skúsiť aj on. Začalo ho to baviť, v herectve cítil obrovskú voľnosť a nakoniec sa rozhodol, že sa stane profesionálnym hercom. Na Vysokú školu múzických umení ho však ani na tretíkrát nezobrali a hoci by to mnohí vzdali, on sa nedal. „Musel som nejako dospieť,“ prezradil Filip, ktorý sa do prvého ročníka na herectve dostal až na štvrtý pokus. „V tej chvíli som tam išiel s pocitom, že to už viackrát skúšať nebudem. Ale možno by som to urobil opäť,“ vravel v rozhovore pre Život herec, ktorý je dôkazom, aké dôležité je nevzdať sa.

Jan Révai v seriáli Dunaj, k vašim službám / Pri natáčaní filmu Ztracení
Prečítajte si tiež: Hviezda z Dunaja si dva roky odsedela v base. Je dôkazom, že druhá šanca môže človeku zmeniť život

Málokto by to povedal, no Filip Šebesta dnes nie je len obľúbeným hercom, ale aj vášnivým motorkárom a členom dychovky. Práve hudba ho spojila aj s jeho manželkou Hankou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.