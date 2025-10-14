Zážitkový let sa zmenil na tragédiu. Peter sa k milovanej rodine už nevráti, blízki prosia o pomoc - Dobré noviny
Zážitkový let sa zmenil na tragédiu. Peter sa k milovanej rodine už nevráti, blízki prosia o pomoc
Zážitkový let sa zmenil na tragédiu. Peter sa k milovanej rodine už nevráti, blízki prosia o pomoc

— Foto: Donio.sk / Pomôžme spoločne rodine, ktorá tragicky prišla o tatina

Ich život sa zmenil v jedinom okamihu.

Ešte pred pár týždňami verili, že ich čaká pokojný rodinný život plný plánov a detského smiechu. V sobotu 13. septembra sa ale všetko zmenilo. Peter, milovaný manžel a otec dvoch malých detí – Emky a Edka, odišiel na zážitkový let, no domov sa už, žiaľ, nevrátil. Ľudia preto spájajú sily, aby rodine pomohli prekonať bolesť.

Opora a zdroj radosti

„Lenka prišla tragicky o milovaného manžela Petra počas zážitkového letu. Ich deti, Emka a Edko, stratili láskavého tatina, ktorý bol pre nich oporou a zdrojom radosti,“ uviedli ich najbližší pri finančnej zbierke na portáli Donio, podľa ktorých tragédia zanechala v rodine nielen obrovskú bolesť, ale aj neistotu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/laura.piscova/posts/pfbid02HmwipTYXeFRPcnda8duQRr7fsWCxTTG4ku8is2GPipKD91Ab5cSVaFztxq9ftdEMl

Zo dňa na deň zostala Lenka na všetko sama – s dvomi deťmi, starosťami a splácaním hypotéky. Tam, kde kedysi panoval smiech a spoločné plány, zostalo ticho a strach z budúcnosti.

Ukážme rodine, že nie je sama

Rodina Kadlečíkovcov z Vrbového sa snaží pozbierať sily a postaviť sa na nohy. Synček Edko ešte navštevuje škôlku a Emka, tretiačka, sa pripravuje na svoje prvé sväté prijímanie. „Táto kampaň je spôsob, ako im podať pomocnú ruku a ukázať, že v tejto ťažkej situácii nie sú sami,“ doplnili organizátori zbierky.

