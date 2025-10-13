Rodičia sa dokázali pohádať aj pred kostolom. Táto dievčina im ukázala, že podradná práca stojí za to
Povolanie, ktoré si vybrala, nemalo v očiach rodičov dostatočne dobré meno.
Vyrastala v rodine, kde bola viera na prvom mieste, no doma bolo aj tak neustále dusno. Rodičia sa hádali dokonca aj cestou do kostola a pred oltárom sa vždy len naoko zmierili, aby mohli pristúpiť k sviatosti. Už po ceste späť však spory začali naberať na obrátkach a táto pretvárka dievčinu z fotografie na dlhé roky poznačila.
V puberte sa bála, že o ňu žiaden chlapec neprejaví záujem, a tak začala seriózne uvažovať o rehoľnom živote. Dokonca absolvovala aj prijímacie skúšky do kláštora, kam ju prijali, no napokon si uvedomila, že by takto žiť nezvládla. Formovalo ju umenie, vďaka ktorému spoznala svojich partnerov, no dnes priznáva, že ak by mohla, mnohé veci by urobila úplne inak.