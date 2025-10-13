Jeho nevestou je najväčšia hviezda Stranger Things. Jon Bon Jovi sa našiel v úlohe dedka, vnučka ho dojíma - Dobré noviny
Jeho nevestou je najväčšia hviezda Stranger Things. Jon Bon Jovi sa našiel v úlohe dedka, vnučka ho dojíma
Jeho nevestou je najväčšia hviezda Stranger Things. Jon Bon Jovi sa našiel v úlohe dedka, vnučka ho dojíma

— Foto: Instagram @jonbonjovi

Z rockera bez veľkých škandálov sa stal milujúci dedko.

Kedysi napĺňal štadióny a spieval o nespútanom živote, dnes sa teší z malých momentov rodinnej pohody a srdce mu bije najmä pre malú vnučku. Jon Bon Jovi, 63-ročná ikona rockovej hudby, otvorene priznáva, že ho nová rola úplne zmenila. Pre adoptovanú dcérku svojho syna je tým najlepším dedkom.

Rodina vždy na prvom mieste

Na rozdiel od mnohých svojich kolegov z hudobnej scény nikdy nepatril k tým, ktorí menia ženy či vyhľadávajú škandály. Už viac než tridsať rokov žije po boku svojej lásky zo strednej školy, Dorothee.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jon Bon Jovi (@jonbonjovi)

Spolu vychovali štyri deti – dcéru Stephanie a synov Jesseho, Jakea a Romea. Rodina bola preňho vždy oporou aj inšpiráciou, čo potvrdil už pred rokmi piesňou I’ve Got the Girl, ktorú venoval svojej dcére.

Okamžite to bolo ich vnúča

Dnes sa môže tešiť z úplne novej úlohy – z úlohy dedka. Jeho syn Jake a herečka Millie Bobby Brown, hviezda seriálu Stranger Things, si nedávno adoptovali malé dievčatko. „Adoptovali si dieťa a my sme sa s bábätkom stretli, samozrejme. Okamžite sa z nej stalo naše vnúča. Je to šialené a zároveň úžasné,“ povedal spevák v podcaste Dumb Blonde, ktorý moderuje Bunnie XO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jon Bon Jovi (@jonbonjovi)

A hoci sa snaží pôsobiť nad vecou, úsmevne priznal, že sa z neho stal „ten otravný dedko“. „Chcem každý druhý deň vidieť jej fotky!“ povedal s iskrou v očiach.

Obdiv k neveste

Jon Bon Jovi sa podľa portálu People neubránil chvále ani na adresu svojej nevesty. „Je to zlatíčko a veľmi pracovitá žena. Obdivujem ju za jej pracovnú morálku,“ priznal.

Zároveň dodal, že hoci sa Jake a Millie zobrali veľmi mladí, ich rozhodnutie plne podporili, pretože cítili, že na svoj vek sú pomerne zrelí. „Ona a Jake sa do seba zamilovali a my sme si len pomysleli, dobre, podporíme to. A funguje to," dodal.

Jon Bon Jovi s manželkou Dorotheou.
Prečítajte si tiež: Keď sa s ňou oženil, manažér zúril. Bon Jovi je 36 rokov so stredoškolskou láskou, ktorej nebol vždy verný

