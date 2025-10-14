Syna poslala do zahraničia. Silvia Kucherenko prezradila, v čom sa švajčiarska škola líši od slovenských - Dobré noviny
Dobré noviny
Syna poslala do zahraničia. Silvia Kucherenko prezradila, v čom sa švajčiarska škola líši od slovenských
Ilustračný obrázok.

Dotyky, vulgarizmy a reči o znásilnení. Lucia upozornila na problém, o ktorom sa v Tatrách nehovorí

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok

Expert na železnice pozná najbezpečnejšie miesta vo vlaku. Manželke vždy radí, aby sedela v jednej časti

Ladislav Bédi našiel šťastie pri Emily.

V rozprávke sa objavil ako pastier bez trička a ženy šaleli. Ladislav Bédi je v súkromí verný jedinej žene

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár

Syna poslala do zahraničia. Silvia Kucherenko prezradila, v čom sa švajčiarska škola líši od slovenských

Silvia Kucherenko prezradila viac o synovej švajčiarskej škole.
Silvia Kucherenko prezradila viac o synovej švajčiarskej škole. — Foto: Instagram @official_silviakucherenko

Silviu Kucherenko tešia úspechy jej syna.

Netají sa tým, že na vzdelaní jej záleží – aj ona sama tento rok ukončila štúdium na vysokej škole, kde získala titul magister. Rovnako dôležité je pre Silviu Kucherenko aj vzdelanie syna Alexandra, ktorý je od septembra študentom prestížnej švajčiarskej školy, kde nebolo ľahké sa dostať. Modelka v rozhovore pre Nový Čas porozprávala viac o tom, v čom je zariadenie v Ženeve iné od tej slovenskej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mgr. Silvia Kucherenko (@official_silviakucherenko)

Jeden z najlepších

Známa podnikateľka sa v lete pochválila novinou, že získala titul magister. Zo svojho úspechu mala modelka veľkú radosť, nikdy sa totiž netajila tým, že vzdelanie je podľa nej kľúčom k rozvoju vlastnej osobnosti a tiež k slobode. „Stále som toho názoru, že vzdelanie je dôležité,“ vravela Silvia Kucherenko.

Silvia Kucherenko žije pre svojho syna.
Prečítajte si tiež: V base nerumádzgala. Silvia Kucherenko prekonala rozvod, získala titul a pochopila, že nežije v rozprávke

Podobne je to aj v prípade jej syna Alexandra Marcusa, ktorého prijali na prestížnu švajčiarsku školu po náročných skúškach z matematiky a troch cudzích jazykov. Niet sa však čomu čudovať, na Slovensku mal podľa mamy výborné školské výsledky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mgr. Silvia Kucherenko (@official_silviakucherenko)

„Láka ho chémia, fyzika, matematika. Rozpráva po španielsky, po francúzsky, je veľmi vzdelaný,“ poznamenala na sociálnej sieti Silvia ešte dávnejšie a dodala, že jej syn patril medzi najlepších žiakov na škole.

Menšie triedy a veľa predmetov

