Syna poslala do zahraničia. Silvia Kucherenko prezradila, v čom sa švajčiarska škola líši od slovenských
Silviu Kucherenko tešia úspechy jej syna.
Netají sa tým, že na vzdelaní jej záleží – aj ona sama tento rok ukončila štúdium na vysokej škole, kde získala titul magister. Rovnako dôležité je pre Silviu Kucherenko aj vzdelanie syna Alexandra, ktorý je od septembra študentom prestížnej švajčiarskej školy, kde nebolo ľahké sa dostať. Modelka v rozhovore pre Nový Čas porozprávala viac o tom, v čom je zariadenie v Ženeve iné od tej slovenskej.
Jeden z najlepších
Známa podnikateľka sa v lete pochválila novinou, že získala titul magister. Zo svojho úspechu mala modelka veľkú radosť, nikdy sa totiž netajila tým, že vzdelanie je podľa nej kľúčom k rozvoju vlastnej osobnosti a tiež k slobode. „Stále som toho názoru, že vzdelanie je dôležité,“ vravela Silvia Kucherenko.
Podobne je to aj v prípade jej syna Alexandra Marcusa, ktorého prijali na prestížnu švajčiarsku školu po náročných skúškach z matematiky a troch cudzích jazykov. Niet sa však čomu čudovať, na Slovensku mal podľa mamy výborné školské výsledky.
„Láka ho chémia, fyzika, matematika. Rozpráva po španielsky, po francúzsky, je veľmi vzdelaný,“ poznamenala na sociálnej sieti Silvia ešte dávnejšie a dodala, že jej syn patril medzi najlepších žiakov na škole.