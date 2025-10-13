Varila v Londýne, teraz inšpiruje Slovákov. Hamburger od Emmy Drobnej chutí sviežo vďaka jednej zložke - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Varila v Londýne, teraz inšpiruje Slovákov. Hamburger od Emmy Drobnej chutí sviežo vďaka jednej zložke
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Dotyky, vulgarizmy a reči o znásilnení. Lucia upozornila na problém, o ktorom sa v Tatrách nehovorí

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

SLEDUJE NÁS 207 242 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Varila v Londýne, teraz inšpiruje Slovákov. Hamburger od Emmy Drobnej chutí sviežo vďaka jednej zložke

Emma Drobná a jej hamburger.
Emma Drobná a jej hamburger. — Foto: Instagram/emmadrobna

Základom tohto receptu je trhané mäso, ktoré pripravíte v jednom hrnci. 

Keď varí, konečne má čas sama na seba a ak sa k tomu pridajú aj kvalitné ingrediencie, z pobytu v kuchyni sa stáva hotový zážitok. Speváčka Emma Drobná zdedila vášeň pre gastronómiu po starej mame. Jej kulinárske umenie dokázala pozorovať celé hodiny a vždy ju fascinovalo, ako za pár minút aj z mála surovín vytvorila niečo výnimočné. Sama si to vďaka nej obľúbila a keď má príležitosť, motivuje k vareniu aj ostatných.

Spätá s jedlom

„Úprimne, keď točím videorecepty, viem si doma narobiť poriadny neporiadok. Tým, že potrebujem mať každý jeden krok zachytený na videu, úplne zabúdam na druhú vec – že zároveň treba aj priebežne upratovať. No a z toho sa potom spamätávam niekoľko hodín. Sadnem si po natáčaní na gauč, pozriem sa do kuchyne a je to hotová pohroma,“ smiala sa v relácii Ide o nás obľúbená speváčka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa EMMA DROBNA (@emmadrobna)

S jedlom je vraj spätá už roky. Ešte predtým, ako uspela v SuperStar, totiž pracovala ako pravá ruka šéfkuchára v jednom londýnskom bistre a hoci si tam mimoriadne obľúbila britskú kuchyňu, nedá dopustiť ani na tú slovenskú. O svoje obľúbené recepty sa pritom delí aj s fanúšikmi na Instagrame a nedávno uspela tipom, ktorý zaujal takmer 5-tisíc ľudí.

Prečítajte si tiež: S novou láskou odcestovala na turnaj do Austrálie. Emma Drobná priznáva, že randila a má sa fantasticky

„Láska ide cez žalúdok,“ prehlásila Emma na začiatku svojho videoreceptu a pustila sa do prípravy domáceho hamburgera s trhaným mäsom, pri ktorom vraj zašpiníte len jeden hrniec. Jeho jemnú chuť podčiarkuje sviežosť domáceho coleslaw šalátu a jediné slovo, ktorým známa speváčka svoj recept zavŕšila, bolo spokojné „vau“.

Hamburger Emmy Drobnej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.