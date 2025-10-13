Varila v Londýne, teraz inšpiruje Slovákov. Hamburger od Emmy Drobnej chutí sviežo vďaka jednej zložke
Základom tohto receptu je trhané mäso, ktoré pripravíte v jednom hrnci.
Keď varí, konečne má čas sama na seba a ak sa k tomu pridajú aj kvalitné ingrediencie, z pobytu v kuchyni sa stáva hotový zážitok. Speváčka Emma Drobná zdedila vášeň pre gastronómiu po starej mame. Jej kulinárske umenie dokázala pozorovať celé hodiny a vždy ju fascinovalo, ako za pár minút aj z mála surovín vytvorila niečo výnimočné. Sama si to vďaka nej obľúbila a keď má príležitosť, motivuje k vareniu aj ostatných.
Spätá s jedlom
„Úprimne, keď točím videorecepty, viem si doma narobiť poriadny neporiadok. Tým, že potrebujem mať každý jeden krok zachytený na videu, úplne zabúdam na druhú vec – že zároveň treba aj priebežne upratovať. No a z toho sa potom spamätávam niekoľko hodín. Sadnem si po natáčaní na gauč, pozriem sa do kuchyne a je to hotová pohroma,“ smiala sa v relácii Ide o nás obľúbená speváčka.
S jedlom je vraj spätá už roky. Ešte predtým, ako uspela v SuperStar, totiž pracovala ako pravá ruka šéfkuchára v jednom londýnskom bistre a hoci si tam mimoriadne obľúbila britskú kuchyňu, nedá dopustiť ani na tú slovenskú. O svoje obľúbené recepty sa pritom delí aj s fanúšikmi na Instagrame a nedávno uspela tipom, ktorý zaujal takmer 5-tisíc ľudí.
„Láska ide cez žalúdok,“ prehlásila Emma na začiatku svojho videoreceptu a pustila sa do prípravy domáceho hamburgera s trhaným mäsom, pri ktorom vraj zašpiníte len jeden hrniec. Jeho jemnú chuť podčiarkuje sviežosť domáceho coleslaw šalátu a jediné slovo, ktorým známa speváčka svoj recept zavŕšila, bolo spokojné „vau“.