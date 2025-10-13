Nájdete ich aj doma v špajzi. Český lekár prezradil päť zázračných nápojov, ktoré pomáhajú pri trávení
Ide o úplne bežné tekutiny na pitie, ktoré máte aj vo vašej domácnosti.
Zvykne vás bolievať brucho? Alebo sa cítite nafúknutý ako balón? Poruchy trávenia sú bežným zdravotným problémom, s ktorým sa potýka veľa ľudí. Zlé trávenie môže spôsobiť množstvo nepríjemných príznakov, ako sú nadúvanie, nafúknuté brucho, bolesť v žalúdku či problémy s vyprázdňovaním. K lepšiemu tráveniu pritom môže napomôcť päť nápojov, ktorým sa na svojom profile na sociálnej sieti venuje český lekár Tomáš Kaštovský.
5. Kefír
Podľa odborníka obsahuje kefír probiotické baktérie, ktoré podporujú rovnováhu črevnej mikroflóry. „Pravidelná konzumácia môže pomôcť tráveniu a znížiť riziko črevných ťažkostí,“ uvádza český lekár.
4. Zázvorový čaj
Tento nápoj nie je účinný len pri chrípke či nachladnutí, ale podľa lekára zlepšuje zázvor motilitu žalúdka a zmierňuje nevoľnosť aj pocit plnosti. „Skvelý je pri ťažšom jedle alebo cestovnej nevoľnosti,“ odporúča Tomáš Kaštovský.
3. Kokosová voda
Ďalšou jeho možnosťou je siahnuť po kokosovej vode, ktorá vďaka elektrolytom pomáha s hydratáciou pri ľahších tráviacich ťažkostiach, napríklad pri hnačke. „Nejde ale o náhradu rehydratačných roztokov,“ upozorňuje lekár.