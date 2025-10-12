Budúcnosť spočíva v nej. Dcéra Victorie Beckham má už 14 rokov a plánuje kráčať v šľapajach svojej mamy
Z bývalej členky dievčenskej skupiny Spice girls sa niekdajšia speváčka vypracovala na úspešnú módnu návrhárku.
Preberie v budúcnosti žezlo? Keď sa manželom Beckhamovcom narodila po troch synoch vytúžená dcérka Harper Seven, neskrývali veľkú radosť. Odmalička sa ju tak snážili chrániť a Harper dokonca ešte donedávna nemala ani svoj vlastný účet na sociálnych sieťach.
Z dievčatka však pomaly, ale isto rastie mladá dáma, ktorá sa netají tým, že by v budúcnosti chcela kráčať v šľapajach svojej mamy a pracovať v oblasti módy. Pre magazín Heatworld.com to povedal nemenovaný zdroj.
Hrdá na mamu
Z niekdajšej členky dievčenskej skupiny Spice Girls sa Victoria Beckham vypracovala na úspešnú módnu návrhárku, ktorej modely sa predstavili aj na nedávnom Parížskom týždni módy. Na prehliadke nechýbala ani Victoriina rodina, ktorá ju ako vždy prišla podporiť.
Po úspešnej šou potom Harper Seven na svojom novom profile na sociálnej sieti zložila svojej mame poklonu a adresovala jej slová plné chvály. „Skvelá práca, Victoria Beckham. Som na teba taká hrdá, slovami sa ani nedá opísať, aká to bola nádherná šou,“ citoval slová magazín Hello! dcéry manželov Beckhamovcov, ktorá sa ešte dávnejšie vyjadrila, že by raz chcela, keď bude staršia, vytvoriť úžasnú značku.