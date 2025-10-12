Dylana som stvoril ja a budem s ním spojený až do smrti, hovoril. Luke Perry by oslávil 58 rokov
Slávny herec zomrel vo veku iba 52 rokov v marci v roku 2019.
Fanúšikovia aj mnohé médiá si v sobotu 11. októbra pripomenuli smrť legendárneho herca Luka Perryho, ktorý sa do sŕdc televíznych divákov na celom svete zapísal v úlohe Dylana McKaya v kultovom seriáli z 90. rokov Beverly Hills 902 10. Slávny herec by oslávil 58 rokov a o svojej životnej úlohe vyhlasoval, že s ňou bude spojený až do smrti. Píše o tom Óčko star.
Zlý chlapec
Slávneho herca označovali za jednu z najväčších hviezd 90. rokov 20. storočia a mnohí si ho už budú navždy pamätať práve v úlohe zlého, no zraniteľného rebela Dylana.
Luke Perry si pritom zahral aj v iných úspešných snímkach ako napríklad Jeremiah či vo filme Once Upon a Time in Hollywood od Tarantina v roku 2017, no rola zlého chlapca bola pre neho pravdepodobne životná.
Bol jeho
„Viem, že Dylana som stvoril ja, je môj a budem s ním spojený až do smrti,“ povedal v minulosti o svojej legendárnej úlohe v seráli Beverly Hills 902 10 Luke Perry.
Umelec, ktorý bol dvakrát ženatý a mal dve deti, syna Jacka a dcéru Sophie, však náhle zomrel 4. marca 2019 po mozgovej príhode. Jeho smrť vtedy všetkých zarmútila aj preto, že o Lukovi Perrym mnohí jeho kolegovia tvrdili, že v súkromí to bol skromný a milý človek.