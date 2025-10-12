Ľutovala, že sa nevydala. Zomrela americká herečka Diane Keaton, mala 79 rokov - Dobré noviny
Ľutovala, že sa nevydala. Zomrela americká herečka Diane Keaton, mala 79 rokov
Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár

Ľutovala, že sa nevydala. Zomrela americká herečka Diane Keaton, mala 79 rokov

Diane Keaton zomrela vo veku 79 rokov.
Diane Keaton zomrela vo veku 79 rokov. — Foto: Instagram @ diane_keaton

Umelkyňa zomrela v rodnej Kalifornii.

Filmový svet smúti po tom, ako v sobotu 11. októbra informoval magazín People, že oscarová herečka Diane Keaton odišla do umeleckého neba. Legendárna umelkyňa, ktorú poznáme z filmov ako Krstný otec či Annie Hall, mala 79 rokov. Ďalšie podrobnosti o jej úmrtí nie sú momentálne známe a jej blízki a rodina požiadali o rešpektovanie súkromia, uviedol hovorca rodiny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstaviteľku mnohých filmových rolí mrzelo, že sa nikdy nevydala. „Nie je to najväčšia tragédia na svete, no kiežby som si bola ulovila nejakého chlapa! Prajem si, aby som mala dobrého muža, ktorý by bol skvelým otcom. Myslím, že je to tá správna životná cesta,“ citoval rodáčku z Los Angeles magazín Top Star.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre manželský zväzok sa vraj nerozhodla aj preto, že si vždy myslela, že na to, aby sa mohla vydať, musela byť zamilovaná. „Až teraz však chápem, o čom to naozaj je: musíte spolu tvoriť dobrý tím,“ dodala ďalej umelkyňa, ktorej mužom života bol jej herecký kolega Al Pacino.

Ten bol však podľa slov Diane Keaton ešte menší realista než ona a život v dlhom manželskom zväzku by vraj pre neho nebol ľahký. Obaja si spolu zahrali vo filme Krstný otec a pár tvorili päť rokov.

Vpravo herečka Diane Keaton.
Prečítajte si tiež: Krásne a fit aj po sedemdesiatke. Tieto slávne dámy dobre vedia, aký pohyb im prospieva zo všetkých najviac

