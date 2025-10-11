Mám sa za to hanbiť? pýta sa. Ilona Csáková oslávila 55 rokov a život si podľa vlastných slov váži
Česká spevácka diva mala narodeniny 1. októbra.
„Je to individuálna záležitosť. Každý sa cíti fyzicky aj mentálne podľa toho, ako hodnotne žije svoj život,“ myslí si Ilona Csáková, ktorá nedávno oslávila 55 rokov. Česká spevácka diva pri príležitosti svojich narodenín v rozhovore pre Nový Čas zároveň prezradila, že za svoj vek sa nehanbí a žije veľmi intenzívny aj hodnotný život.
Ako na duchu, tak na tele
Ilona Csáková, ktorá 1. októbra oslávila svoje päťdesiate piate narodeniny, je toho názoru, že sú omnoho mladší ľudia, ktorí sa cítia oveľa horšie než ona vo svojej päťdesiatpäťke. „Myslím si, že sa to dá do značnej miery ovplyvniť prístupom k životu, životným štýlom a psychickou hygienou. Niekto tomu hovorí, rovnako ako aj ja, duchovná spiritualita. Hovorí sa, že ako na duchu, tak na tele, to sú spojené nádoby, ktoré spolu súvisia,“ vysvetľuje v rozhovore speváčka.
Zároveň dodáva, že sama to pozná z vlastnej skúsenosti. „Čím viac pristupujete k svetu s láskou, pokorou a vďačnosťou, tým lepšie sa vám žije. Možno to môže znieť, že sú to len plané slová, ale je to veľká pravda. Veľakrát som unavená, asi ako každý človek, ktorý maká, ale mentálne sa cítim úplne fantasticky,“ priznáva umelkyňa, ktorá sa však za svoj vek rozhodne nehanbí.
Má sa hanbiť?
V spoločnosti totiž panuje názor, že vek dámy by sa prezrádzať nemal a nik by sa neho ani nemal pýtať. No Ilona Csáková má na to svoj vlastný úsudok.
„A prečo? Je to divné, neviem, prečo by som nemala hovoriť, že mám 55 rokov. Mám sa za to hanbiť? Žijem veľmi intenzívny a, myslím si, že aj hodnotný život. Mám úžasnú rodinu, zdravé deti, vážim si život, zdravie, dobro, lásku, priateľov... Krásne veci, ktoré v živote sú, len sa k nim človek musí dopracovať, prežiť si určité etapy života, dozrieť a pracovať na tom. Je to proces,“ hovorí ďalej česká speváčka.