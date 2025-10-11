Oslávili prvé výročie svadby. Anna Polívková po boku talianskeho manžela, ktorého si vlani vzala, žiari - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Oslávili prvé výročie svadby. Anna Polívková po boku talianskeho manžela, ktorého si vlani vzala, žiari
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 249 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Oslávili prvé výročie svadby. Anna Polívková po boku talianskeho manžela, ktorého si vlani vzala, žiari

Anna Polívková po boku talianskeho manžela žiari.
Anna Polívková po boku talianskeho manžela žiari. — Foto: Csfd.sk/ © Vojtěch Resler / Drive Film Factory, Bratři, © Fénix Film

Dcéra Bolka Polívku sa vydala vo svojich 45 rokoch.

Už je to rok, čo Anna Polívková povedala áno Talianovi Giuseppemu. Herečka sa totiž vydávala vlani na jeseň a tak v septembri s manželom oslávili prvé výročie sobáša. Ako ďalej informuje portál Super.cz, po dlhšej dobe sa dvojica objavila v spoločnosti. Slávnostnú premiéru filmu Niečo za niečo, kde sa dcéra Bolka Polívku objaví v jednej z hlavných rolí, si nemohli nechať ujsť. A bolo očividné, že Anička po boku svojho talianskeho manžela len kvitne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anička Polívková (@anickapolivkovafanpage)

Prísne utajovaný

Anna Polívková, ktorú nepreslávil len slávny otec Bolek, ale najmä svojský humor a herecký talent, prekvapila vlani tajnou svadbou. Štyridsaťšesťročná herečka si za manžela v sobotu 7. septembra zobrala ešte dovtedy prísne utajovaného priateľa, Taliana Giuseppeho.

Anna Políková s hereckou kolegyňou Evou Holubovou
Prečítajte si tiež: Buď rada, že nie si veľmi pekná, hovorila jej mama. Anna Polívková našla šťastie až pri tajomnom Talianovi

Ako vtedy informoval Blesk, Anička svojmu partnerovi povedala áno pri mori na juhu Talianska a aj keď bol obrad prísne utajovaný, nechýbal na ňom ani herečkin otec Bolek Polívka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anička Polívková (@anickapolivkovafanpage)

Po jeho boku žiari

„Anča je odmalička introvert, zvlášť keď ide o jej súkromie. Šoubiznis nemá rada, aj keď v ňom pracuje. O svojej práci hovoriť dokáže, ale o osobnom živote mlčí ako hrob. Koľkokrát aj predo mnou,“ prezradila Blesku Aničkina matka, herečka Evelyna Steimarová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anička Polívková (@anickapolivkovafanpage)

Manželia tak v septembri oslávili prvé výročie sobáša a po dlhšej dobe sa spolu ukázali na verejnosti. Dobre sa bavili s priateľmi a pohľadný Talian mal stále úsmev od ucha k uchu. Herečke to po jeho boku veľmi pristalo a je evidentné, že je šťastná a spokojná.

Prečítajte si tiež: Podarilo sa jej to utajiť. Z herečky Aničky Polívkovej je vydatá pani, áno povedala Talianovi Giuseppemu

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.