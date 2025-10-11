Oslávili prvé výročie svadby. Anna Polívková po boku talianskeho manžela, ktorého si vlani vzala, žiari
Dcéra Bolka Polívku sa vydala vo svojich 45 rokoch.
Už je to rok, čo Anna Polívková povedala áno Talianovi Giuseppemu. Herečka sa totiž vydávala vlani na jeseň a tak v septembri s manželom oslávili prvé výročie sobáša. Ako ďalej informuje portál Super.cz, po dlhšej dobe sa dvojica objavila v spoločnosti. Slávnostnú premiéru filmu Niečo za niečo, kde sa dcéra Bolka Polívku objaví v jednej z hlavných rolí, si nemohli nechať ujsť. A bolo očividné, že Anička po boku svojho talianskeho manžela len kvitne.
Prísne utajovaný
Anna Polívková, ktorú nepreslávil len slávny otec Bolek, ale najmä svojský humor a herecký talent, prekvapila vlani tajnou svadbou. Štyridsaťšesťročná herečka si za manžela v sobotu 7. septembra zobrala ešte dovtedy prísne utajovaného priateľa, Taliana Giuseppeho.
Ako vtedy informoval Blesk, Anička svojmu partnerovi povedala áno pri mori na juhu Talianska a aj keď bol obrad prísne utajovaný, nechýbal na ňom ani herečkin otec Bolek Polívka.
Po jeho boku žiari
„Anča je odmalička introvert, zvlášť keď ide o jej súkromie. Šoubiznis nemá rada, aj keď v ňom pracuje. O svojej práci hovoriť dokáže, ale o osobnom živote mlčí ako hrob. Koľkokrát aj predo mnou,“ prezradila Blesku Aničkina matka, herečka Evelyna Steimarová.
Manželia tak v septembri oslávili prvé výročie sobáša a po dlhšej dobe sa spolu ukázali na verejnosti. Dobre sa bavili s priateľmi a pohľadný Talian mal stále úsmev od ucha k uchu. Herečke to po jeho boku veľmi pristalo a je evidentné, že je šťastná a spokojná.