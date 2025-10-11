Jej cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. Dcéra Ivany Christovej sa pochválila krásnou novinkou
Známa influencerka a vizážistka už s manželom, hokejistom Milošom Zajíčkom vychováva dcérku Zojku.
Prežívajú radostné chvíle, do ich rodinky totiž onedlho pribudne ďalší člen. Dcéra Miss Ivany Christovej Daniela je v požehnanom stave a na ceste je tak druhé bábätko. Ani tentoraz jej cesta za vytúženým dieťatkom však nebola jednoduchá a manželom museli pomôcť na klinike asistovanej reprodukcie. Píše o tom portál Najmama.sk.
Nedarilo sa im
Známa influencerka a vizážistka už s manželom, hokejistom Milošom Zajíčkom vychováva dcérku Zojku, ktorá sa narodila za pomoci odborníkov. Daniele sa totiž nedarilo otehotnieť prirodzenou cestou.
„Prišli sme, povedali sme, ako dlho sa snažíme, a že by sme chceli dieťa, a že sa nám nejak nedarí,“ uviedla vtedy dcéra Ivany Christovej.
Požehnaní
Ako však vo svojom príspevku na sociálnej sieti ukázala, ani cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. A Daniele museli pomôcť na klinike asistovanej reprodukcie.
Podarilo sa však a manželia sa teraz možu tešiť na príchod ďalšieho člena rodiny. „Mama, ocko a tvoja veľká sestra sa nemôžu dočkať stretnutia s tebou. Naše srdcia, rodina, sa opäť rozrastajú. Cítime sa požehnane,“ napísala k dojímavému videu budúca mamička, ktorá svoje tehotenské bruško už neskryje.