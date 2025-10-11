Jej cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. Dcéra Ivany Christovej sa pochválila krásnou novinkou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jej cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. Dcéra Ivany Christovej sa pochválila krásnou novinkou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 249 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jej cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. Dcéra Ivany Christovej sa pochválila krásnou novinkou

Daniela Christová bude znova mamou.
Daniela Christová bude znova mamou. — Foto: Instagram @ danielazajicekchristova

Známa influencerka a vizážistka už s manželom, hokejistom Milošom Zajíčkom vychováva dcérku Zojku.

Prežívajú radostné chvíle, do ich rodinky totiž onedlho pribudne ďalší člen. Dcéra Miss Ivany Christovej Daniela je v požehnanom stave a na ceste je tak druhé bábätko. Ani tentoraz jej cesta za vytúženým dieťatkom však nebola jednoduchá a manželom museli pomôcť na klinike asistovanej reprodukcie. Píše o tom portál Najmama.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Zajíček Christova (@danielazajicekchristova)

Nedarilo sa im

Známa influencerka a vizážistka už s manželom, hokejistom Milošom Zajíčkom vychováva dcérku Zojku, ktorá sa narodila za pomoci odborníkov. Daniele sa totiž nedarilo otehotnieť prirodzenou cestou.

Daniela Zajíček Christová s mamou.
Prečítajte si tiež: Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

„Prišli sme, povedali sme, ako dlho sa snažíme, a že by sme chceli dieťa, a že sa nám nejak nedarí,“ uviedla vtedy dcéra Ivany Christovej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Zajíček Christova (@danielazajicekchristova)

Požehnaní

Ako však vo svojom príspevku na sociálnej sieti ukázala, ani cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. A Daniele museli pomôcť na klinike asistovanej reprodukcie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Zajíček Christova (@danielazajicekchristova)

Podarilo sa však a manželia sa teraz možu tešiť na príchod ďalšieho člena rodiny. „Mama, ocko a tvoja veľká sestra sa nemôžu dočkať stretnutia s tebou. Naše srdcia, rodina, sa opäť rozrastajú. Cítime sa požehnane,“ napísala k dojímavému videu budúca mamička, ktorá svoje tehotenské bruško už neskryje.

Ivana Christová s dcérou Danielou / Daniela Zajíček Christová s manželom Milošom
Prečítajte si tiež: S láskou zo štadióna mali dlho problém. Dcéra Ivany Christovej otvorene hovorí o téme, ktorá nemá byť tabu

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.