Odstránenie bradavíc v Doktorpro Bratislava – rýchlo, bezpečne a bez stôp
Odstránenie bradavíc v Doktorpro Bratislava – rýchlo, bezpečne a bez stôp

— Foto: Freepik

Bradavice sú nezhubné novotvary kože spôsobené vírusom ľudského papilomavírusu (HPV). Novotvary na koži môžu spôsobovať nepohodlie, bolesť a estetické problémy.

Na dermatologickom oddelení v Bratislave je možné bradavice odstrániť rádiofrekvenčnou vlnou alebo kryodeštrukciou (zmrazením tekutým dusíkom).

Prečo je potrebné odstrániť bradavice

Bradavice sa objavujú pri infikovaní rôznymi typmi HPV, ktoré prenikajú do horných vrstiev kože cez mikropoškodenia. Medzi ďalšie príčiny vzniku bradavíc patria:

  • oslabená imunita;
  • kontakt s postihnutou kožou infikovanej osoby alebo s predmetmi spoločného používania (ručníky, obuv);
  • genetická predispozícia;
  • zvýšené potenie kože;
  • chronické kožné ochorenia (ekzém, dermatitída).

Je potrebné zbaviť sa bradavíc nielen kvôli bolesti pri chôdzi, stlačení či trení o oblečenie, ale aj pre estetický diskomfort. Odstránenie týchto novotvarov je dôležité aj na prevenciu ich chronického priebehu a na zníženie rizika vzniku sekundárnej infekcie.

Bradavice sa odstraňujú z rúk, nôh, tváre, chodidiel aj krku. Spôsob liečby sa volí individuálne – podľa veľkosti, hĺbky a umiestnenia novotvaru.

Ako funguje rádiofrekvenčná terapia pri bradaviciach

Odstránenie bradavíc rádiofrekvenčnými vlnami je minimálne invazívny zákrok, pri ktorom sa postihnuté tkanivo odstraňuje pomocou vysokofrekvenčných rádiových vĺn. Princíp fungovania spočíva v tom, že rádiofrekvenčné vlny prechádzajúce tkanivom spôsobujú vnútorné zahrievanie buniek a ich ničenie bez fyzického tlaku alebo poškodenia okolitých štruktúr. Medzi etapy odstraňovania bradavíc rádiofrekvenčnými vlnami patria:

  1. Lekár ošetrí postihnuté miesto antiseptikom.
  2. Chirurg-dermatológ nanesie anestetikum na ošetrovanú oblasť.
  3. Pomocou špeciálneho prístroja lekár nasmeruje rádiofrekvenčné vlny na bradavicu. Rádiofrekvenčné vlny navyše koagulujú (vypália) krvné cievy, čím zabránia krvácaniu.
  4. Chirurg ošetrí oblasť antiseptikom a ranu zafixujte sterilným obväzom.

Táto metóda liečby zabezpečuje rýchle hojenie rán a nízke riziko tvorby jaziev. Pomocou rádiofrekvenčných vĺn je možné odstrániť bradavice rôznych veľkostí.

Kryodeštrukcia: kedy lekár odporúča práve túto metódu

Kryodeštrukcia bradavíc je metóda liečby novotvarov pomocou nízkych teplôt. Procedúra spočíva v zmrazení postihnutého miesta tekutým dusíkom, čo vedie k zničeniu buniek bradavice. Medzi etapy kryodeštrukcie bradavíc patria:

  1. Lekár ošetrí pokožku antiseptickým prostriedkom.
  2. V prípade potreby chirurg aplikuje lokálne anestetikum na znecitlivenie.
  3. Pomocou aplikátora, vatového tampónu, kryosondy alebo rozprašovača lekár aplikuje tekutý dusík na ošetrovanú oblasť. Teplota dosahuje -196 °C, čo spôsobuje rýchle zmrazenie a odumretie buniek.
  4. Po kryoterapii chirurg ošetrí miesto zákroku antiseptikom a môže aplikovať suchý obväz.

Pri hustejších novotvaroch môže chirurg vykonať niekoľko cyklov zmrazovania. Odstránenie bradavíc tekutým dusíkom v Bratislave je kontraindikované pri alergickej reakcii na anestetikum a akútnych zápalových procesoch kože (furunkuly, abscesy).

Starostlivosť po odstránení

Starostlivosť o pokožku po odstránení bradavíc je zameraná na urýchlenie hojenia, prevenciu infekcie a vytvorenie hladkej, minimálne viditeľnej jazvy. Starostlivosť po kryodeštrukcii a rádiofrekvenčnej ablácii bradavíc zahŕňa:

  • ošetrovanie postihnutej oblasti antiseptikom počas niekoľkých dní;
  • obmedzenie priameho slnečného žiarenia;
  • vyhýbanie sa treniu kože a odlupovaniu strupov;
  • vyhýbanie sa agresívnym kozmetickým prostriedkom (peeling, scrubbing);
  • obmedzenie vodných procedúr a sauny.

Okrem toho môže lekár predpísať hojivé krémy a masti, ako aj prostriedky s regeneračným účinkom. Úplné zahojenie rany trvá od 7 do 14 dní, v závislosti od hĺbky zákroku a individuálnych vlastností organizmu.

