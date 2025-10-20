Po strate bábätka prestala dúfať. Mamičke po rokoch smútku osud doprial nie jedno, ale päť detí naraz
Každé z nich si s láskou vybrala ich babička v nebi, hovorí s láskou mamička pätorčiat.
Keď prišla o svoje prvé bábätko, zrútil sa jej svet. Theresa Troiaová z Texasu ako zdravotná sestra vedela, že podobné príbehy sa stávajú, no nikdy neverila, že raz zasiahnu aj ju. Roky po tejto bolestnej skúsenosti sa s myšlienkou materstva už takmer rozlúčila. Potom však prišlo niečo, čo by čakala najmenej – zistila, že osud jej poslal nielen jedno, ale hneď päť „duhových“ detí naraz.
„Bože môj, bože môj, bože môj,“ opakovala do telefónu svojej najlepšej kamarátke v deň, keď sa dozvedela túto správu. Bola v šoku, ale aj plná pokory. S otcom detí už nežila a jej milovaná mama, ktorá by jej bola najväčšou oporou, zomrela pred niekoľkými rokmi.
Ticho pred zázrakom
Theresa vyrastala v početnej rodine – je totiž jednou zo štvorčiat. Ako povedala pre ABC News, jej rodičia dokázali dať každému z detí pocit výnimočnosti. „Mama aj otec sa postarali o to, aby sme sa všetci štyria cítili špeciálne. Hoci sme mali narodeniny v ten istý deň, každý z nás mal vlastnú oslavu a darček,“ spomínala s úsmevom.
Keď sa dozvedela, že čaká päť detí, v hlave jej vírili stovky otázok. Dokážem všetky nakŕmiť? Budem mať čas na každé z nich tak, ako to dokázala moja mama? Obavy však čoskoro vystriedal pokoj. Tehotenstvo prebiehalo hladko – bez nevoľností, zvracania či opuchov. Ako hovorí, „deväť mesiacov ako odmena“.
Päť malých zázrakov
Tretieho júna tohto roka sa v texaskej nemocnici Las Palmas Medical Center zmenila bežná služba na výnimočný deň. Pôrod pätorčiat bol pre tamojší personál vôbec prvým v histórii. Deti Isabella, Viviana, Kyle, Joseph a Jaxon sa narodili cisárskym rezom v 28. týždni tehotenstva. Napriek nízkej pôrodnej hmotnosti boli všetky v poriadku.
Zaujímavosťou bolo, že hoci zdieľali spoločnú placentu, každý pár mal vlastný plodový vak – sú teda tzv. monochoriálne biamniálne dvojčatá, skrátene „Mo-Bi“. Theresa po pôrode priznala, že sa bála, ako zvládne byť pacientkou a nie zdravotnou sestrou. „Všetko bolo skvele zorganizované. Trochu som sa bála, že nebudem schopná vypnúť moju profesionálnu stránku, ale nakoniec som si svoj deň D skutočne užila,“ dodala.
Dúha po búrke
Päť drobných bábätiek dostalo označenie „duhové deti“ – symbol nového začiatku po búrke, ktorá zobrala prvé, nenarodené dieťa.