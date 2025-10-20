Po strate bábätka prestala dúfať. Mamičke po rokoch smútku osud doprial nie jedno, ale päť detí naraz - Dobré noviny
Po strate bábätka prestala dúfať. Mamičke po rokoch smútku osud doprial nie jedno, ale päť detí naraz
Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Iveta Malachovská.

Jennifer Coolidge a Števo Martinovič

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Vica Kerekes.

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Po strate bábätka prestala dúfať. Mamičke po rokoch smútku osud doprial nie jedno, ale päť detí naraz

— Foto: Instagram @hcahealthcare

Každé z nich si s láskou vybrala ich babička v nebi, hovorí s láskou mamička pätorčiat.

Keď prišla o svoje prvé bábätko, zrútil sa jej svet. Theresa Troiaová z Texasu ako zdravotná sestra vedela, že podobné príbehy sa stávajú, no nikdy neverila, že raz zasiahnu aj ju. Roky po tejto bolestnej skúsenosti sa s myšlienkou materstva už takmer rozlúčila. Potom však prišlo niečo, čo by čakala najmenej – zistila, že osud jej poslal nielen jedno, ale hneď päť „duhových“ detí naraz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/troiat/posts/10171122902180332:1751179042470462

„Bože môj, bože môj, bože môj,“ opakovala do telefónu svojej najlepšej kamarátke v deň, keď sa dozvedela túto správu. Bola v šoku, ale aj plná pokory. S otcom detí už nežila a jej milovaná mama, ktorá by jej bola najväčšou oporou, zomrela pred niekoľkými rokmi.

Ticho pred zázrakom

Theresa vyrastala v početnej rodine – je totiž jednou zo štvorčiat. Ako povedala pre ABC News, jej rodičia dokázali dať každému z detí pocit výnimočnosti. „Mama aj otec sa postarali o to, aby sme sa všetci štyria cítili špeciálne. Hoci sme mali narodeniny v ten istý deň, každý z nás mal vlastnú oslavu a darček,“ spomínala s úsmevom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa HCA Healthcare (@hcahealthcare)

Keď sa dozvedela, že čaká päť detí, v hlave jej vírili stovky otázok. Dokážem všetky nakŕmiť? Budem mať čas na každé z nich tak, ako to dokázala moja mama? Obavy však čoskoro vystriedal pokoj. Tehotenstvo prebiehalo hladko – bez nevoľností, zvracania či opuchov. Ako hovorí, „deväť mesiacov ako odmena“.

Päť malých zázrakov

Tretieho júna tohto roka sa v texaskej nemocnici Las Palmas Medical Center zmenila bežná služba na výnimočný deň. Pôrod pätorčiat bol pre tamojší personál vôbec prvým v histórii. Deti Isabella, Viviana, Kyle, Joseph a Jaxon sa narodili cisárskym rezom v 28. týždni tehotenstva. Napriek nízkej pôrodnej hmotnosti boli všetky v poriadku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10172266406540332&set=a.10152068698705332

Zaujímavosťou bolo, že hoci zdieľali spoločnú placentu, každý pár mal vlastný plodový vak – sú teda tzv. monochoriálne biamniálne dvojčatá, skrátene „Mo-Bi“. Theresa po pôrode priznala, že sa bála, ako zvládne byť pacientkou a nie zdravotnou sestrou. „Všetko bolo skvele zorganizované. Trochu som sa bála, že nebudem schopná vypnúť moju profesionálnu stránku, ale nakoniec som si svoj deň D skutočne užila,“ dodala.

Dúha po búrke

Päť drobných bábätiek dostalo označenie „duhové deti“ – symbol nového začiatku po búrke, ktorá zobrala prvé, nenarodené dieťa.

