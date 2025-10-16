Všetko je tu lepšie ako v Hollywoode, dušuje sa. Títo slávni ľudia opustili život vo svetle reflektorov
Túžili po pokoji a našli ho na inom mieste.
Zatiaľ čo ľudia si pri predstave miesta, kde žijú najväčšie mená Hollywoodu, často pomyslia na Los Angeles, mnohé z hviezd hľadali útočisko ďaleko od svetiel reflektorov, otravných novinárov a červených kobercov. Niektoré slávne osobnosti buď chceli nájsť pokoj alebo sa presťahovali kvôli láske – v niektorých prípadoch dokonca aj za oceán.
4. Ellen DeGeneres a Portia de Rossi
Koncom roka 2024 informoval People o tom, že slávna moderátorka sa spolu s manželkou presťahovali na anglický vidiek po tom, čo našli dom, ktorý si Ellen DeGeneres zamilovala. Dvojica teraz žije na farme v regióne Cotswolds.
Pokiaľ ide o ich nový život na vidieku, moderátorka v tom má jasno. „Je to len jednoduchší spôsob života. Všetko je tu jednoducho lepšie – spôsob, akým sa so zvieratami zaobchádza, ľudia sú zdvorilí. Proste to tu milujem,“ chválila svoj nový život mimo Spojených štátov amerických.
3. Richard Gere
Šesť mesiacov po tom, ako sa podelil so správou, že sa chce presťahovať do Španielska so svojou manželkou Alejandrou Silvou a ich dvoma malými synmi, predal v októbri 2024 Richard Gere svoj dom v New Canaan v štáte Connecticut.
„Pre Alejandru bude úžasné byť bližšie k svojej rodine, celoživotným priateľom a svojej kultúre,“ povedal Gere pre Vanity Fair Spain o svojej manželke, ktorá sa narodila v Španielsku. „Bola veľmi štedrá, keď mi dala šesť rokov života v mojom svete, takže je spravodlivé, aby som jej dal aspoň ďalších šesť života v jej,“ dodal slávny herec, ktorý má neďaleko New Yorku stále jednu nehnuteľnosť.