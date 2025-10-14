Vojnu pomohol skrátiť o celé roky, zomrel ponížený a zahanbený. Géniovi sa ospravedlnili až po smrti
Podľa historikov pomohol skrátiť vojnu o dva až štyri roky a zachrániť milióny životov.
Britský vizionár, matematik, logik, kryptograf a počítačový expert Alan Turing mal osamelý a ťažký život. Kvôli svojej introvertnej povahe nemal veľa priateľov, aj keď v dospelosti vedel fungovať v spoločnosti vedcov, od ktorých sa rád učil. Čo bolo horšie, v dobe, keď ľudské práva prehrávali boj s elementárnou logikou, bol obvinený z homosexuality. Čo to vtedy znamenalo?
„Liečba", ktorá nelieči
Byť homosexuálom bolo v Británii trestné. Keď sa v roku 1952 prejavila Turingova orientácia, bol odsúdený za „nemravnosť“. Nariadili mu chemickú kastráciu. Lieky, ktoré užíval, rapídne zhoršili jeho kognitívne funkcie. Asi tušíte, čo zostane vedcovi, ktorému zoberiete schopnosť myslieť. Okrem beznádeje a úzkosti sa musel potýkať aj s dôsledkami veľkej nespravodlivosti páchanej voči základným ľudským právam.
Mal iba 41 rokov, keď ho správkyňa domu našla mŕtveho. Písal sa rok 1954 a Turing mohol mať toho ešte veľa pred sebou. So svojou prirodzenosťou, žiaľ, bojoval takmer celý život. Mnohí sa domnievali, že po všetkých lynčoch a perzekúciách, ktorých sa na ňom vtedajší systém dopustil, spáchal samovraždu. Jablko, ktoré údajne pred smrťou skonzumoval, a ktoré malo byť napustené kyanidom, však nebolo zaslané na rozbor. Dohady o jeho možnej samovražde však neutíchajú ani dnes.
Za všetky perzekúcie sa jeho pamiatke v roku 2009 verejne ospravedlnil britský premiér Gordon Brown. Aj politici časom pochopili, že Turingov osobný prínos má nespochybniteľný historický význam.