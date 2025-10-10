Keď tyran pil, chybu videl vo všetkých navôkol. Statočná Paťa Jarjabková má už dávno vyčistené srdce
Hnev je zlý radca.
„Ako žijeme, tak budeme umierať,“ hovorí Patrícia Jarjabková Garajová, ktorá už dávno nie je len „tou Paťou od Kuka“. Obľúbená moderátorka sa stará o seniorov, ktorých sprevádza na poslednej ceste a čoskoro jej vyjde kniha Cesta do raja, v ktorej sa obzrie za tými najväčšími smútkami nielen svojho života. Legendárna Paťa prežila smrť rodičov, starostlivosť o mentálne znevýhodnenú dcérku aj manželstvo s tyranom, z ktorého alkohol robil iného človeka.
Slučka, z ktorej sa nevedel vymaniť
Písanie knihy prirovnala k potopeniu sa do čiernej diery. „Vo výsledku to naozaj bola aj terapia a prinieslo mi to dokonca aj nové pohľady na iných ľudí v mojom živote, napríklad na otca či bývalého manžela Ľuboša,“ prezradila v rozhovore pre Denník N, v ktorom si otvorene zaspomínala na neľahké manželstvo s prvým mužom, ktorý prepadol alkoholu.
Paťa priznala, že Ľuboš bol predtým výnimočným človekom, výborným scenáristom a talentovaným dramaturgom. „Bol aj výborným manželom a otcom, ktorého, žiaľ, zničil alkohol. Z tej slučky sa nevedel vymaniť. Chybu videl vo všetkých navôkol, v každom, kto mu pripomínal, že priveľa pije, len nie v sebe,“ povedala o mužovi, od ktorého odišla až po opakovaných návštevách polície do útulku pre týrané ženy.
Hnev je zlý radca
„Pre mňa ako matku mentálne postihnutého dieťaťa to bolo o to náročnejšie. Nechcela som, aby deti prišli o svojho otca,“ spomínala Patrícia Jarjabková Garajová, ktorá napriek všetkému pred deťmi na ich otca neútočila. Obom vždy vysvetľovala, že to nie je ich ozajstný ocko a že ten, ktorý nepije, je v skutočnosti dobrý. Hoci po boku bývalého manžela prežila psychické týranie, spomínať chce naňho len v dobrom.