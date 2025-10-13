Z drobného predčasniatka rastie talentovaný huslista. Samko z Prešova svojou energiou dojíma Slovensko
Z krehkého bábätka vyrástol silný bojovník.
Keď sa narodil, vážil menej ako vrecko cukru. Samko prišiel na svet v 29. týždni tehotenstva a vážil menej ako kilogram. Každý deň po narodení bol bojom o život, no drobný chlapček z Prešova ukázal, že aj ten najmenší človiečik môže mať obrovskú silu.
„Toto je Samko. Úžasné predčasniatko z Perinatologického centra – oddelenie neonatológie,“ napísala teraz Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove, ktorá sa o neho po narodení starala.
Z nemocnice na pódium
Z maličkého bábätka, ktoré sa na začiatku svojho života muselo učiť dýchať a rásť, dnes vyrastá veselý a talentovaný chlapec. V príspevku, ktorý nemocnica zverejnila na sociálnej sieti, sa Samko objavil s husľami v rukách – obklopený blízkymi, ale aj na pódiu, kde hrá s obdivuhodnou vášňou a energiou.
„Veselý a talentovaný chlapec, o ktorom by nikto neveril, že vážil len 920 g a narodil sa v 29. týždni tehotenstva,“ uviedla nemocnica. Video zachytávajúce jeho hudobné vystúpenia chytilo za srdce tisíce ľudí, ktorí mu v komentároch želali veľa úspechov a sily na ďalšej ceste.