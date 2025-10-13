Niekedy si musíte vybrať, ktorým priateľstvám dáte prednosť. Gabika Marcinková rieši po rozchode náročné dilemy - Dobré noviny
Niekedy si musíte vybrať, ktorým priateľstvám dáte prednosť. Gabika Marcinková rieši po rozchode náročné dilemy
Niekedy si musíte vybrať, ktorým priateľstvám dáte prednosť. Gabika Marcinková rieši po rozchode náročné dilemy

Gabika Marcinková prehovorila o tom, že nie je typom človeka, ktorý by za sebou pálil mosty.
Gabika Marcinková prehovorila o tom, že nie je typom človeka, ktorý by za sebou pálil mosty.

Známa herečka si tento rok prežila náročné chvíle.

Gabika Marcinková má za sebou ťažké obdobie, keď sa jej rozpadlo desaťročné manželstvo s partnerom Martinom Mihalčínom a musela tiež zostať dobrým rodičom pre svoje deti. Statočne sa však s náročnou situáciou popasovala a dnes má už po boku aj novú lásku. V rozhovore pre Šarm však otvorene prehovorila o tom, že najradšej by vo svojom živote mala všetkých, no občas si podľa jej slov musí človek vybrať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páliť mosty nechce

Začiatkom tohto roka oznámila Gabika Marcinková spolu s manželom Martinom Mihalčínom, lídrom kapely Heľenine oči, že po desiatich rokoch vzťahu idú od seba. Táto správa nepríjemne prekvapila verejnosť aj fanúšikov, kedže obaja vždy pôsobili ako harmonický pár, ktorý spolu navyše vychováva aj dve deti.

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Opak však bol zrejme pravdou, kedže na profile herečky na sociálnej sieti sa objavili nasledovné slová: „Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla vtedy známa herečka, ktorá však podľa vlastných slov nie je typom človeka, ktorý úplne zatvára dvere za minulosťou a páli mosty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Myslím, že zatiaľ sa mi nestalo, že by som chcela páliť mosty. Neviem si to predstaviť. Najradšej by som vo svojom živote mala stále všetkých, ktorých som mala rada, ale to sa nedá. Niekedy si musí človek vyberať, ktorým priateľstvám a vzťahom chce venovať viac času,“ hovorí otvorene v rozhovore Gabika.

Radšej ustúpi

