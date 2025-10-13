Manžela spoznala, keď sa hádali na operačnej sále. Sestrička Gabi všetko upečené vždy rozdá iným - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Manžela spoznala, keď sa hádali na operačnej sále. Sestrička Gabi všetko upečené vždy rozdá iným
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

SLEDUJE NÁS 207 238 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Manžela spoznala, keď sa hádali na operačnej sále. Sestrička Gabi všetko upečené vždy rozdá iným

Gabriela Mavrodieva.
Gabriela Mavrodieva. — Foto: Promo fotografie STVR (Pečie celé Slovensko); Facebook - Fakultná nemocnica J.A Reimana Prešov

Úžasná sestrička, priznávajú pacienti.

Šikovní ľudia z celého Slovenska na súťažný stôl opäť prinášajú vlastné príbehy a energiu. V piatom ročníku obľúbenej šou Pečie celé Slovensko sa tentokrát objavila netradičná cukrárka Gabika Mavrodieva z Prešova, ktorú ste mohli stretnúť na operačnej sále.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=801867725555791&set=a.120263240382913

Láska z operačky

„Ja už si nepamätám, kto ma uspal, možno aj pani Gabika,“ smejú sa fanúšikovia na sociálnych sieťach. Rodená Prešovčanka už roky pracuje v miestnej fakulte nemocnici a pacienti ju vraj volajú „totá, co dáva spac a zobúdza“.

Ilustračná fotografia / Tímea Strnálová
Prečítajte si tiež: Brownie od favoritky novej série Pečie celé Slovensko chutilo aj prísnym porotcom. Takto ho pečie Tímea

Ako prezradila pre STVR, s manželom Borisom, ktorý je anesteziológ, sa zoznámili priamo na operačnej sále, keď sa nevedeli zhodnúť na dávke anestetík pre pacienta. Nakoniec však našli kompromis, všetko dobre dopadlo a dnes sú manželmi už 23 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gabriela Mavrodieva (@gabimavro)

Všetko rozdá

Práve Gabikin manžel a ich dve deti patria k najvernejším ochutnávačom jej dezertov, ktoré vypeká už štyri desaťročia. Šikovná zdravotná sestra pečie od svojich 10 rokov a hoci nie každý deň, torty a koláče z jej rúk sú neodmysliteľnou súčasťou rodinných osláv.

Jozefína Zaukolcová.
Prečítajte si tiež: Do suseda sa zaľúbila na ceste z kostola. Jožka Zaukolcová s Miroslavom zvládli aj život bez detí

„Všetko, čo upečiem, darujem. Chcem, aby moje torty neboli len chutné, ale aj symbolické,“ prezradila Gabika, ktorá najradšej pripravuje slonie slzy, ktoré naučila piecť aj svoje kamarátky z Indie a zo Španielska.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.