Manžela spoznala, keď sa hádali na operačnej sále. Sestrička Gabi všetko upečené vždy rozdá iným
Úžasná sestrička, priznávajú pacienti.
Šikovní ľudia z celého Slovenska na súťažný stôl opäť prinášajú vlastné príbehy a energiu. V piatom ročníku obľúbenej šou Pečie celé Slovensko sa tentokrát objavila netradičná cukrárka Gabika Mavrodieva z Prešova, ktorú ste mohli stretnúť na operačnej sále.
Láska z operačky
„Ja už si nepamätám, kto ma uspal, možno aj pani Gabika,“ smejú sa fanúšikovia na sociálnych sieťach. Rodená Prešovčanka už roky pracuje v miestnej fakulte nemocnici a pacienti ju vraj volajú „totá, co dáva spac a zobúdza“.
Ako prezradila pre STVR, s manželom Borisom, ktorý je anesteziológ, sa zoznámili priamo na operačnej sále, keď sa nevedeli zhodnúť na dávke anestetík pre pacienta. Nakoniec však našli kompromis, všetko dobre dopadlo a dnes sú manželmi už 23 rokov.
Všetko rozdá
Práve Gabikin manžel a ich dve deti patria k najvernejším ochutnávačom jej dezertov, ktoré vypeká už štyri desaťročia. Šikovná zdravotná sestra pečie od svojich 10 rokov a hoci nie každý deň, torty a koláče z jej rúk sú neodmysliteľnou súčasťou rodinných osláv.
„Všetko, čo upečiem, darujem. Chcem, aby moje torty neboli len chutné, ale aj symbolické,“ prezradila Gabika, ktorá najradšej pripravuje slonie slzy, ktoré naučila piecť aj svoje kamarátky z Indie a zo Španielska.