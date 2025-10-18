Vyrobte si spolu svietnik na temné jesenné večery. Vďaka jednému triku vydrží dlhšie, ako čakáte - Dobré noviny
Vyrobte si spolu svietnik na temné jesenné večery. Vďaka jednému triku vydrží dlhšie, ako čakáte
Vyrobte si spolu svietnik na temné jesenné večery. Vďaka jednému triku vydrží dlhšie, ako čakáte

Svietnik.
Zvládnu ho zhotoviť aj začiatočníci.

Ak milujete jeseň a nedočkavo ste čakali na prvý jesenný dážď, aby ste mohli zo skríň konečne vytiahnuť celú sezónnu výzdobu, tento tip vás jednoznačne nadchne. Minimalistický svietnik z malých tekvíc totiž nie je len pôvabnou dekoráciou do domácnosti, ale aj milou príležitosťou na spomalenie a chvíľku pre seba.

„Tieto malé tekvičky sú teraz asi všade a hoci sú samé o sebe rozkošné, napadlo mi, že by sa z nich dal vyrobiť svietnik. Doprajete si tým chvíľku pokoja, keď už budete mať pocit, že vo svete okolo vás žiaden nie je,“ napísala na svojom Instagrame Cassandra Evans, ktorá s nápadom prišla.

Ostatným poradila, aby otvor na sviečku vyrezávali čo najopatrnejšie. Ak sa však predsa len stane, že bude príliš veľký, stačí spodok sviečky obaliť do alobalu, ten vzniknutú medzeru vyplní. „A ak chcete, aby vám svietniky vydržali čo najdlhšie, nechajte ich aspoň 15 minút namočené v zmesi octu a vody v pomere 1:5 a pred vyrábaním ich nechajte úplne vyschnúť,“ dodala.

Návod na výrobu jesenného svietnika:

